唐山打人｜「性暴女性」海報設計大賽　中國53作品入圍幅幅震撼

最近幾天，「唐山打人事件」在網絡上的討論度飆升，引起了大範圍的關注。面對個例事件，網友們憤怒、控訴、指責，但更可悲的是，個例之外還有許許多多類似的事件正在全球各個地方發生。



據世衞組織新數據顯示，全球三分之一的女性（約7.36億人）在其一生中會遭受來親密伴侶的身體或性暴力，或非伴侶的性暴力。而自疫情開始以來，全球三分之二的婦女告稱她們自己或自己認識的一名女性經歷過某種形式的暴力。此外，每10名婦女中，只有1名表示暴力受害者會報警尋求幫助。如今，隨着更多女性暴力侵害事件的曝光，暴力侵害女性已經上升到了不可容忍的地步。

點擊放大重溫震驚全國的唐山燒烤店「9人圍毆1女」視頻截圖（內容或引起不安）▼▼▼

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最近，日站君就發現在Zero網站，正在舉辦2022對暴力侵害婦女行為零容忍國際海報大賽，在剛過去的5月，評選出了99件海報作品。而這99件入選海報中，中國設計師的作品就佔據了半壁江山。

53張中國設計師作品

在入圍的53件中國設計師作品中，每一個看上去都很驚悚，但卻也很真實。比如説，其中一張以紅色為底色，上面雖簡單的畫着4只黑色的手，但他們的位置剛好是一位女性的私密部位，一滴藍色的淚的背後代表了怎樣的控制，猥褻，毆打……紅黑兩色，是這個主題當中出現頻率最高的顏色，兩種配色的視覺衝擊，讓人第一時間感到「驚悚」。與此同時，也帶來了強大的壓迫感，就像施暴者的拳頭。在這個被暴力者支配的牢籠中，單憑女性一個人的力量是難以逃脱的。

而另一張，設計師又將「women」這個單詞中的每個字母，都做成了被打後的皮膚狀態，將它們不規則的散落在海報中的角落裏，以此構成了一張女性的臉。我們能在海報中看到的是，每一位被暴力侵害的女性背後的無助。施暴者不僅僅用暴力宣泄情緒，解決問題，還會用另一種方式來標價女性，譬如用條形碼來標價女性，還將她們「掛在」充滿鐵刺的衣架上。還有海報將女性的裸體堂而皇之的放在了無數雙眼睛之下。我們會發現，施暴者強烈的窺探欲、控制慾，讓女性沒有了自由，更喪失了人權。好像在暴力之下，相對較弱的那一方就變成了「玩物」。

心寒卻真實 點圖看看中國設計師入圍作品精選▼▼▼

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除了暗黑恐怖風格，一些設計師會用粉色作為背景，將畫面襯托得「歡快」，但也以此來諷刺那些想對女性發出攻擊的施暴者。相比之下，這幾張海報就更加的觸目驚心：帶着刺的圖案圍在女性的周圍，是一種肉體上的疼痛，更是精神上時刻處在危險之中的不安感。血流成河的私處，讓我們想到了如今還存在在印度這個國家的「割禮」習俗。未成年的女孩，被強制的實行這種殘酷的陋習，是她們一生都治癒不了的痛苦。乳房本是這個世界給予女性的另一種不同的身體特徵，卻被暴力者作為一種「私有物品」佔為己有。另一組，一雙大手用力的積壓着牙膏和瓶裝洗髮水，就像施暴者的拳頭，讓女性的一次又一次的重複被傷害。用小提琴表示女性的軀體，寓意是美好的，但卻有人用力的「拉弦」，不管不顧「小提琴」本身的任何感受。有些時候，女性在施暴者的眼中就像一台販賣機中的飲品，各有不同卻明碼標價。而另一組海報，設計師用了更加寫意的手法畫出了女性的軀體輪廓，但紅色的顏料，不對稱的身體，殘缺的部分都代表着「她」正在遭受着一些迫害。彷彿在説：是一種怎樣殘忍的力量，會讓女性扭曲。

除了肉體上的暴力，還有一些女性遭遇着語言上的傷害，以及更加可怕的精神摧殘。更讓人氣憤的是，經歷暴力的女性大多因為恐懼選擇了緘默，少有的一些選擇了呼救，卻換來的是其他人的冷眼旁觀。

國外設計師作品

與此同時，我們再來看看99件入圍海報中，其他國家的一些作品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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來自戰鬥民族俄羅斯的設計師海報，簡單粗暴的用最耳熟能詳的「男女標識」，來表示暴力者因肉體上的強大，來施暴於體型弱小的女性。而來自塞爾維亞的設計師的作品，整個畫面的粉色温馨和諧，與牆壁上一個個被「釘住」的女性軀體，形成了鮮明的對比。對於一些女性來説，婚姻有時候會是幸福，有時候會是難以逃脱的恐懼與枷鎖。難道保護花的方式，是不讓花開？或是用另一種方式裹挾住。女性在經歷暴力侵害的時候，已經像是在地獄一般的活着了。塞爾維亞另一位設計師的作品，「強制閉麥」讓女性收到迫害也不敢大聲呼救，畫面簡單卻訴説出了一種無力感。很難想象，海報中所展示出的恐怖畫面是全球約7.36億人在經歷着的暴力侵害，這龐大的數字背後又佔據了多少個家庭，而我們又該用什麼樣的武器去保護自己，保護她們？

11.25——國際消除對婦女暴力日

有網友説，這裏的每一張海報都很驚悚，但更驚悚的是，海報背後每一個真實的案例。為了阻止這類事件的發生，聯合國將11月25日定為「國際消除對婦女暴力日」，之所以是這一天，是因為3位多米尼加女性（米拉貝爾三姐妹）在62年前的這天遭遇了暴力殺害。

但60多年後的今天，這類事件仍在越演越烈，而我們僅僅在網絡上的發聲，用設計的力量去制止是不夠的。更需要的是，聯合起各方各界的專業人士，真正的為「她」築起一座安全之城。讓「花」能永遠開在安全且明朗的地方。

最後借用網絡上的一句話，來結束今天全部的內容，「不要讓世界在女性的裙襬下誕生，卻不允許她們的裙襬隨風飄揚」。

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】