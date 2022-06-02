人教版教材主編塞自家作品進課本？溫儒敏澄清：不可能一人說了算

人民教育出版社（人教社）近期爭議不斷，除插畫風波持續延燒外，有「童話大王」之稱的中國童書作家鄭淵潔亦在微博指出，人教社不止插畫有改進空間，某主編還不知羞恥夾帶私貨將自己的文章塞進語文課本，「吃相太難看」，引發網民熱議。對此，教育部統編中小學語文教科書總主編、北京大學中文系教授溫儒敏周三（1日）在微博澄清，為教材選課文經過層層把關，二三十輪審查，不可能一個人說了算，強調無所謂「夾帶私貨」。



人民教育出版社出版的小學數學教科書，此前因插畫中人物形象醜陋、歪曲審美而引發廣泛關注，其後多本內地教科書、兒童繪本都被指存在相關或更為嚴重的問題。日前，鄭淵潔在微博就事件發表看法，並表示：「不止插畫有改進空間。不止數學課本有改進空間。比如人教版教材有某主編夾帶私貨將自己的文章塞進語文課本，吃相太難看。編寫教科書這樣關係到民族未來的大事應該由德才兼備的專家完成，同時在出版前通過公示社會面徵求各方意見。」

事件隨即掀起熱議，不少網民質疑這種「自肥」行為，而上述主編據指是中國當代作家曹文軒。對此，溫儒敏表示：「網上爆炒人教版數學教材插圖事件，又有人試圖把火燒到統編本語文教材，說語文教材主編曹文軒『夾帶私貨』，把自己作品收進教材，『既當運動員，又當裁判』。我就不能不澄清一些事實了。」

他稱，這是毫無根據，別有用心的，曹文軒是小學分冊四個主編之一，經編寫組集體決定，四年級下冊收錄了曹的兒童中篇小說《青銅葵花》的其中一節《蘆花鞋》，理由是該篇寫鄉村少年艱難成長的小說很勵志，文字優美，適合放在中高年級語文教材中給學生學習。他強調，並非由曹文軒主動提出收這篇作品，且其為老課文，統編之前的語文教材就收了，並非曹當了語文教材分冊主編才收的，更無所謂「夾帶私貨」。

溫儒敏強調無所謂「夾帶私貨」。（搜狐）

溫續指，教材保留《青銅葵花》一文也是因為文學評論界對其評價很高，且其和另一部小說《草房子》早在曹文軒擔任統編本分主編之前就已經暢銷百萬冊，並翻譯成多種文字。如果對課文有意見，完全可以討論和批評，但那種脫離作品語境摘抄一些句段，或者從其他書中移花接木，上綱上線的做法，對作家和讀者都是不負責任。

他進一步強調，語文、歷史、思想政治三科統編教材是國家事權，由教育部和中央相關部門從全國遴選主編與分冊主編，編寫組包括作家、詩人、不同專業學者、特級教師和資深編審，還包括統編前幾個不同版本教材的主編，這也是教育部審定的，並非人教社所能決定，「有些流言所謂教材編寫受利益驅動，拉幫結派，也只是想像而已」。

溫最後寫道：「教材是公共知識產品，牽涉到立德樹人，非常重要，廣大群眾高度關注，多有批評，完全可以理解。我們作為編者應真心誠意聽取各種批評意見，又努力做到頭腦清醒，不被網絡戾氣所裹挾，不斷完善教材。」

相關圖輯：人教社插畫風波持續延燒（點圖放大閱覽）