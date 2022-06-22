珍寶海鮮舫沉沒｜《食神》最為內地人熟知　網民：一個時代的結束

屹立香港仔避風塘逾40年的珍寶海鮮舫，早前因維修問題需要移離香港。然而，香港仔飲食集團前日 （20日）公布，珍寶海鮮舫上周六（18日）下午行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水傾側，其後完全沉沒。

除了香港人感到惋惜，事件亦引起大批內地網民討論，不少人更認為珍寶海鮮舫沉沒，是象徵一個時代的結束。



珍寶海鮮舫最為內地網民熟悉的，可說是電影《食神》中的第二十八屆超級食神大賽。除此之外，珍寶海鮮舫亦是多套電影的取景場地，包括《無間道2》、《龍爭虎鬥》、007《鐵金剛大戰金槍客》（The Man with the Golden Gun）都曾在船上取景。不少網民得悉珍寶海鮮舫沉沒，都留言驚呼不敢相信，又一度以為是謠言。

網民睇法：

故意搞沉的吧



劇本一早寫好，打死都不說要開到哪里維修，原來是這樣，省錢省事



出港不看海浪預報？



它肯定買了保險的，沉寂海底還能再賺一把



是不是騙保？



有點難過，達叔去世時也有這樣難過的感覺



感覺是有意而為之的事情



彷彿是一個隱喻，有些東西不會再回來了…… ​



最大的疑問：一、傻瓜都知道此船不能抵抗風浪，怎麼能保證長途拖行的安全？二、就算能安全拖行至目的地，那麼如果作為營業用，環評怎麼過關？不會是觀光用吧？



原本以為會拉到某個地方拆卸，現在沉沒南海，冥冥中好像珍寶海鮮坊在以自己的方式和人們永別，之後除去回憶再無相見



+ 5

珍寶王國是位於香港避風塘的水上餐廳，早年由珍寶海鮮舫、太白海鮮舫及海角皇宮所組成，有「世界上最大的海上食府」之稱。1999年，海角皇宮移往菲律賓馬尼拉港，並於2011年被澳門賭王何鴻燊買下贈予青島。

2020年11月，香港仔飲食集團曾將珍寶海鮮舫無償贈予海洋公園，但在2021年底，海洋公園稱未能找到合適的第三方機構營運，不能落實施政報告之捐贈計劃。今年6月，珍寶海鮮舫的海事牌照到期，至近日在前往東南亞維修期間於南海沉沒。現時，僅剩太白海鮮舫仍然留在香港。