珍寶海鮮舫沉沒｜歐美日本同震驚 網民留言：這是被鑿沉的吧？
撰文：歐敬洛
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香港珍寶海鮮舫在被拖離到南海西沙群島水域時，因遇上風浪翻側沉沒，一架近半世紀的香港著名標誌，就這樣沉入大海。消息不但震驚了香港人，亦震驚了全世界，各地新聞紛紛報道。但在外國引來網民反應，意外地與香港的頗為類同……
美國《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）、日本時事通訊社等也有報道此事。《華盛頓郵報》以「香港最著名地標之一，以豪華宴會廳和霓虹燈而聞名的大型水上餐廳」形容珍寶海鮮舫。
但海鮮舫卻遭受疫情衝擊不得不停業，BBC在一星期前才特別報道了海鮮舫要被拖走的消息，沒想到一星期就因風浪沉沒。
消息報道後，海鮮舫隨之成為網上熱話。不少人都對此依依不捨，說道這是他們來到香港時曾經造訪的景點。但同時也有網民對這「突然沉沒」的消息感到懷疑。在《華盛頓郵報》推送新聞的Facebook貼上，有網民留言道：
他們不想公開停泊地點，怪不得了。原來他們想把船沉到大海。
那是被鑿沉的，簡單明瞭。
RIP珍寶海鮮舫，也許你會為魚們建造一個令人興奮的新人工魚礁。
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在日本時事通訊社的報道中，也有日本網民給出類似的疑問：
我想從一開始就打算把它扔到海裡是吧，以節省拆解成本。不，一定是我多疑了。
這一定是最便宜的棄置方法吧。
在3年前我還在這裏吃飯時，有說過這樣的海上餐廳恐怕會消息，沒想到是這樣的消失啊！
在網絡討論區Reddit上，更有人懷疑這是為騙保險的一場「意外」：
海鮮舫擁有公司表示對事件感到悲痛，哦，當然感到悲傷了，很悲傷直到他們收到保險費賠償。
應該不是為了保險費，但據說這艘船需要昂貴的維護和修理費用，所以是想直接棄置吧。
就這樣多了一件大型海洋垃圾，而且須承擔任何後果呢。