港校北上．五｜學者指港專業人才缺口大　倡准許分校學生來港就業

《廣東省教育發展「十四五」規劃》日前發布，提出打造粵港澳大灣區國際教育示範區，到2025年，將建設3至5間粵港澳合作辦學機構，香港5間名校榜上有名。港府也強調，要繼續積極推進內地與香港高等教育界的交流合作。

港校北上對於本港來說「利大於弊」嗎？會否令本地教育資源單向流入大灣區？本港經濟學家、絲路智谷研究院院長梁海明接受《香港01》專訪時認為，促進大灣區教育發展，並不會削弱本地教育，反而要把香港教育納入大灣區整體去考量；他也看好港府研擬准許港校在內地分校的學生來港就業，認為會補足本地的專業人才缺口。



帶走資源VS帶回機遇

與其算小帳，不如算更大的帳，可以站在更高的層面看到這個問題，這是一個雙贏，甚至多贏的局面。

梁海明指出，對於大灣區來說，首先，港校北上通過培養更多人才，可推動香港各大學分校所在城市的經濟發展。流動人口對經濟發展的貢獻突出，城市發展需要人才的聚集，研究發現，流動人口平均每增加1%，可為地區GDP帶來0.54%的增長。

他續指，在港校各分校就讀的人才，能夠接受良好教育，有其專業能力，除了能給大灣區各城市帶來技術、智慧和先進生產工具外，還能立刻進入勞動市場，開始生產和消費，給當地經濟帶來潛在增長，大灣區及香港居民都能享受到經濟整體增長所帶來的利益。

梁海明認為，流動人才對於地區經濟發展至關重要。（視覺中國）

其次，他指出，教育服務貿易可以為大灣區城市帶來頗豐盛的收入。近年來，環球高等教育出口貿易已成為增長速度最快的產業，教育服務貿易的出口不僅可以為接受國和地區每年帶來逾300億美元直接的經濟效益，還能帶動相關上下遊產業的發展並產生更多的就業機會。國際教育愈來愈成為名符其實的新產業和新經濟增長點。

在這種情況下，粵港澳大灣區內地城市通過引進香港各大學，不但可藉此推動大灣區各城市的經濟發展、創造更多就業職位，更能參與日趨激烈的國際教育市場競爭。

梁海明認為，港校北上對於香港來說，也將會獲益良多。香港包括坊間俗稱的「八大院校」在內，有超過20間頒授本地學位的大專院校，如果與內地的大學合作辦學，是可以優勢互補，「一加一才能大於二」，否則只是封閉固守，「作為香港，做一個全球最大的自由港，害怕別人進來，這個開玩笑了」。

梁海明現任絲路智谷研究院院長。（受訪者提供）

他又指其實英國、美國、澳洲等許多國家的大學，也會在香港和內地設立校區或分校，或招收相關課程的本科生、研究生、博士生，這些國家本身教學資源亦未因此遭到擠壓。

梁海明表示，在公開的新聞報道上，資金和資源是由廣東出的。港校北上並非因內地資金充裕，而是可以增強在香港本部欠缺的部分，期望分校與本校發揮協同效應，促成學生以至香港與大灣區內城市的良性互動，創造雙贏。合作辦學能利用大灣區各地的資源優勢，突破現有發展瓶頸，如香港院校在科研經費、生源培養、科研成果轉化等方面，可獲更長遠支持，內地大學則可通過跟港澳院校合作提高國際化水平。

倡准許分校學生來港就業

梁海明和團隊通過人工智能模型、大數據分析，香港經濟、社會若無發生不可抗力因素，從2022年至2030年就讀香港高等教育院校的學士學位、副學位課程的香港本地中學生如圖所示，平均每年約2.3萬人入讀首年香港高等教育院校的學士學位、副學位課程。

2012年度學士、副學士錄取近4萬人，是由於當年是「三三四」新學制下文憑試取代舊會考及高考的首年度。錄取人數包括新學制（中六）和舊學制（中七）共兩屆高中畢業生。（01製圖）

他認為，2.3萬人遠遠不能滿足香港未來發展的需要，加上隨北部都會區的建設開展，尤其是深港口岸經濟帶建設的推進，未來需要的人才將數以倍增。

他續指，根據相關人力需求研究報告，香港特區政府推算到了2027年，香港整體人力資源供不應求，整體人力短缺達169,700人。在2017年至2027年的推算期內，推算人力需求會隨經濟發展同步增長，按年平均增加而同期由於人口高齡化和低生育率，預計人力供應會按年平均下降 0.2%以致整體人力預期出現短缺。

梁海明認為，隨著香港持續轉型為知識型高增值的經濟體且崇尚創意、專業精神及科技與人工智能的應用，以及要深入參與粵港澳大灣區建設，發展成為國際創新科技中心，因此，香港主要產業的人力需求出現了較大變化。香港主要新興產業的人力需求到2027年高達453,700人，其中，資訊科技及資訊通訊業的人力需求從2017年的72,300人，上漲到90,000人。創新及科技產業的人力需求則從2017年的38,000人，上漲到57,600人。

香港主要新興產業人力需求對比（2017及2027）。（01製圖）

通過上述分析，梁海明判斷，光靠本地培養的學生，遠不足以支持香港未來發展的需要，尤其是北部都會區、深港口岸經濟帶未來發展的需求，引用外地人才前來香港工作，可為香港未來的發展帶來助力。

下一步：大灣區校來港？

梁海明又指，因《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，相信不久的將來，會有更多香港的大學，不僅包括香港公立大學，乃至香港的私立高等院校前往粵港澳大灣區合作辦學。為加大大灣區內部的教育合作，粵港澳大灣區內地城市的學校，下一階段也很有可能通過各種形式來香港辦學。

他指出，廣東一些大學和學科的世界排名較香港高，如今內地尤其是廣東的重點院校，幾乎都要求新任教師有海外留學背景，至少是在海外讀博，最好就是已經在海外拿到永久教席的教授們，很多老師的學術水平、英語水平不比香港22間的高等教育院校的老師水平差。

他表示，內地已有不少大學到海外辦學，例如廈門大學到馬來西亞辦學，然後復旦大學在匈牙利開設校區，還有北京大學滙豐商學院在英國牛津設立新校區，是北大在海外建立的首個校區。這其實說明了未來的趨勢，就是內地大學將來也會在香港辦學。