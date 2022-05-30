Gucci售過萬元一把雨傘卻不防水　名牌推出神產品背後盤算是什麼

一把普通雨傘，售價從幾十到上百。就算是《小時代》裏宮洺送給林蕭的那一把，也不過是千元級別。如果有一把傘售價上萬元，你是不是覺得打着它風吹不着雨淋不進，是把「能用一輩子」的好傘？最近，Gucci剛剛發售了一把11100元（人民幣，下同）的傘，是與運動品牌Adidas聯名合作的單品之一。樣子是挺好看，缺點也很明顯——作為一把傘，它不防水。根據官網的描述，只能擋太陽或者裝飾。



雖然還在剛剛上線發售的階段，但11100元這個明顯高於正常人心理預期的價格，讓它飽受「華而不實」的詬病。「這是藝術品，不是雨傘。」「完全就是宣傳噱頭，有這個錢，我能買一百把雨傘，能真正幫你擋雨的那種。」仔細一想，這個操作挺熟悉。

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Louis Vuitton出過26700元的充氣馬甲，Celine出過4000多元的塑料袋包，Balenciaga也出過「宜家同款購物袋」。這些反差極大的奢侈單品，並不完全是讓我們覺得不可思議，更多時候，它肩負着「喚起社交話題度」的重任。

不防水的傘 下雨不能用

今年2月，Gucci在米蘭時裝週舉辦了2022秋冬大秀，秀場上順勢官宣了與Adidas的聯名。這個系列依舊是Gucci拿手的70年代復古華麗風格，融入了我們熟悉的Adidas「三道槓」元素，還首次出現了專屬的聯名款印花，增添了很多運動趣味在其中。這把「不防雨的傘」，便是整個聯名系列中的一員。它的傘面上交錯排列着「三葉Gucci」的紅白藍復古印花，傘邊裝飾有Gucci標誌性的紅綠織帶，字母G形狀的傘柄，由刻花樺木製成，外觀稱得上精緻。根據Gucci官網的描述，這把傘面的材質是棉麻混紡面料，單從材料來看，如果不做防水塗層，確實不太能淋雨。Gucci官方客服表示：這把雨傘因為是聯名系列，具有一定收藏價值，適合打造時尚造型，可以擋太陽，但不建議用來遮雨。但就算它作為一把遮陽傘，也並沒有可以防止紫外線的塗層——言下之意，這傘是用來看的，不是拿來用的。

剛發售時，這把傘的描述還是「Adidas x Gucci 聯名系列雨傘」。截止本文發稿，「雨」字已經被去掉，商品描述中的「不防水」也已經變為「此商品不具備防雨性能，建議僅作為遮陽或者裝飾用途」。值得一提的是，這並不是這次聯名中最貴的傘。同系列中，另一把傘柄可變換成座椅的尼龍傘，售價高達14390元。只需再加3290元，就能買到真正防雨的傘，還順帶有了時髦排隊神器，真是一舉兩得。

天價鋼絲球 限量爛球鞋 照樣有人買

因為又貴又不實用，這把傘在社交媒體上被瘋狂吐槽。但其實這些年，出一件靠反差引爆社交網絡的單品，是很多奢侈品牌慣常的操作。以「老爹鞋」風靡時尚圈的巴黎世家，最近推出了名為Paris Sneaker的系列，全部都是「爛球鞋」，這雙最爛的，售價約為12500元，且是全球限量100雙，有錢也不一定能買到。又舊又髒的鞋子，正說明了「Paris Sneaker就是要穿一輩子」，巴黎世家推出這雙鞋，也是對於這個過度消費、大量浪費時代的反思。2018年，Gucci出過一件售價約4000元的泳衣，在商品描述中寫着「建議不要穿着去游泳」，理由是泳池中的氯化物可能造成泳衣變形褪色。Gucci還表示，鼓勵大家用這件泳衣搭配裙子或是短褲，玩出新穿法，不一定要讓它出現在泳池裏。

去年刷爆社交網絡的LV充氣馬甲，靈感來自於2020年LV在上海舉辦大秀時，用來裝點秀場和模特的大型充氣玩偶。成本五毛錢，售價26700元，擠一趟魔都早高峰的地鐵就會報廢，但只賣給有雄厚消費記錄的VIP（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Tiffany前幾年在「Everyday Objects」系列中，出過售價81000元的刷鍋鋼絲球，每根纖維都由純銀製作。正常人肯定不會去用8萬元的東西來洗鍋，但放在那裏好像也不是很有美感。奢侈品之所以只能被少數人擁有，是因為「價格遠超過其使用價值」。購買它，時很大一部分是在為其噱頭付出價格。

奢侈大牌也需要「接地氣」的社交話題

奢侈大牌推出萬元雨傘這樣的單品，還真不是「毫無性價比」。首先拿這次Gucci與Adidas的合作來說，一個是老牌奢侈品，一個是世界知名運動品牌，先不說衣服好壞難看，光是聯名這件事，都會在社交媒體上激起聲浪。加上這波「不防水的傘」一出，瞬間又在社交網絡上製造出了話題，吸引人們去關注這個系列其他的單品，相當於「售前預熱」了。幾乎可以預想到，等這把傘6月正式發售後，世界各地會有很多人拍小視頻來親自試驗它的防雨性能，順帶又收割一波流量。而在這個時代，無論對於大牌還是這些後期買了傘拍視頻的人來說，流量就意味着受到關注。

其次，如今的奢侈品，更多是為了滿足時髦潮人們展現自我態度。年輕的奢侈品消費者們，很多願意為與眾不同買單，某種意義上來講，獨特的單品是一種身份認同，也有「貼標籤」的社交屬性在其中。Loewe這一季的鞋子，在鞋跟上做足了花樣，把雞蛋、指甲油、玫瑰花等踩在腳底，就非常受追求個性的消費者青睞。

最後，這些年大牌愈來愈注重「講故事」，往往會在某件熱門款式中傾注品牌的歷史、設計歷程甚至表達觀點，讓人願意為它們背後的故事買單。比如LV充氣馬甲，是為了配合那一季秀場的航海主題。當時在上海舉辦大秀時，LV還將男裝打包進集裝箱，用輪船運到黃浦碼頭。這樣想來，一件「救生衣」好像就沒那麼違和了。再比如Bottega Veneta的「電話線圈」首飾，形似幾毛錢一米的電話線，其實這還真是它的靈感來源。在智能手機的時代，設計師很懷念過去座機電話的浪漫。

所以，貴價的奢侈品，總有可以為其買單並且欣賞的人群，而是否實用，就要見仁見智了。你怎麼看這把「不防水的傘」？歡迎在留言中討論。