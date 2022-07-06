番茄味道變寡淡？官媒《人民日報》：是實現「番茄自由」的代價

內地不少民眾抱怨番茄（內地又稱西紅柿）味道愈來愈寡淡，兒時的風味已不再。官媒《人民日報》發表長文評論，指番茄的口味變化是實現「西紅柿自由」（按：內地網絡用語『××自由』，指能以很低的代價獲得大量某樣商品）的代價。



文章稱，不少人認為，小時候吃的番茄軟軟沙沙，酸甜多汁，糖拌可以解暑、炒菜也很有滋味。而現在買的番茄，有些雖然顏色鮮豔、果形飽滿，卻果硬皮厚、缺少汁水、口味不佳，甚至用開水都燙不掉皮，烹飪有時還得另加一些茄汁增味。

文章指出，番茄沒番茄味並非錯覺，有研究顯示貨架上常見的番茄品種中，13種風味化合物含量明顯下降。與傳統品種相比，糖酸比和可溶性糖含量也都有所降低。風味物質的喪失、酸度甜度的變化，影響了番茄的口感。

文章分析，從種植上看，過去番茄多為露天種植，施用豬糞、雞糞等農家肥；現在不少番茄改為大棚種植，在光照、溫差上存在不足，影響了糖分積累，而採用化肥影響了番茄的有機質成分。從運輸來看，過去的番茄多為本地銷售，熟了再採摘售賣；而現在為適應長距離運輸，不少番茄未成熟就摘下，影響了有機質沉澱，運輸途中的低溫貯藏也削弱了番茄的香氣。在多種原因的作用下，番茄的味道發生了改變。

文章進一步解釋，人們一般認為，隨着生活水平的提高，食物應該朝着更美味的方向發展。然而，蔬果的好壞，是一項涉及抗病性、產量、外觀、硬度等多方面因素的綜合評價。舉例而言，中國此前種植的不少老品種番茄雖然美味，但是產量不穩定、容易遭受病害；而現在市面上常見的多為雜交品種，在抗病性、適應長距離運輸等方面具有優勢。從這個意義上說，口味不是評價番茄的唯一因素，餐桌上番茄的「進化」體現在其他方面。口感變化並不代表番茄品種選育的失敗，而可能恰恰是人為選擇的結果。味道的變化，一定程度上正是獲得「西紅柿自由」的代價。

文章稱，一段時間以來，總有人感嘆瓜不甜、果不香、菜沒味，但口味和市場是一個相互馴化的過程。縱然需求影響供給，但供給並非完全由買家的口味所決定。種植者要考慮蔬果的商品性和性價比，運輸者要考慮蔬果的儲存條件，消費者在希望口味好的同時也想兼顧價格低、無污染、易獲得。在多種因素的博弈下，市場呈現的蔬果品種，正是各方妥協的最終結果，是艱難求得的平衡點。

文章坦承，過去中國番茄栽培領域一度是外來品種的天下。時下，中國番茄育種水平不斷提高，但與國外相比仍有差距。選育口味、產量、抗病性、貨架期等方面都具有優勢的品種，應當成為農業科技工作者的重要工作。