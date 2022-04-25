台OL日吞4便當大腸長息肉　切除後狂食蔬菜卻再長出　因3惡習未改

一名年紀42歲的女性上班族，由於工作忙碌，回家又要照顧小孩，往往選擇外食購買便當解決三餐，做例行性健康檢查時看到有息肉，動刀切除並開始保養身體、多吃蔬菜後，息肉竟然又長了出來，經醫生細問才知道，原來還是跟飲食習慣有關。



台灣營養師趙函穎在TVBS節目《健康2.0》中表示，臨床研究發現，大腸長息肉或大腸癌、直腸癌的病患，多半愛吃紅肉、甜食跟油炸物。這名42歲患者不僅一天會吃3到4個便當，下午也會跟同事一起訂雞排、珍奶，之後做健康檢查照大腸直腸鏡時，看到腸子長出息肉，當下選擇將息肉處理掉，也決定好好養生，攝取大量蔬菜。沒想到1年後回診，腸子又長出息肉，可是自己明明已經改變飲食，對此她感到十分困惑。

OL 2個飲食惡習，令息肉切後又重新長出來。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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原來該病患雖然有調整三餐的內容，卻沒有戒掉喜歡吃甜食、油炸物的習慣。趙函穎提醒，壓力大、熬夜晚睡、愛吃油炸甜食，這些病灶沒有移除的話，息肉仍然會一直長出來，嚴重可能會轉變成癌症，所以務必要戒掉高油高熱量的食物，定期回診檢查。

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