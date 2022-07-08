直播唱歌遭索賠10萬　前LOL選手獲詞曲作家諒解：今後更注重版權

遊戲主播PDD（真名劉謀，前英雄聯盟職業選手）日前因在直播期間演唱《向天再借五百年》，遭作曲家張宏光起訴索賠10萬元（人民幣，下同）。

昨日（7日），PDD在微博發文稱，與版權方律師溝通後，已經上述歌曲的詞曲作者諒解，他再就事件致歉，承諾今後會更加注重版權問題。



PDD 「微博@pdd_liumou」 發文稱，他曾在直播中演唱《向天再借五百年》，所產生的侵權糾紛受到大眾關注。經過和版權方律師的友好溝通，已經獲得詞曲作者的諒解，「經歷了本次事件，我呼籲各位主播和視頻創作者，在直播和內容創作中，一起注重提高音樂版權保護意識，尊重和保護版權方的合法權益，共同維護音樂市場的健康繁榮發展」。

PDD曾就事件拍片道歉，並坦言自己以後不會隨便唱歌，希望大家知道直播是屬於商業範疇，唱歌之前一定要經得著作權人的許可，「法律就是這麼規定的，我在此鄭重道歉，希望不要告我，我確實沒想用作商業用途，並未想通過唱歌積攢財富，如果需要賠償我也會積極配合」。

業內人士：直播間唱歌屬商業行為

《澎湃新聞》報道，著名填詞人、中國音樂著作權協會理事吳向飛指出，判斷主播直播的行為是否商業行為的標準不僅是賺錢，若有證據顯示主播通過唱歌令粉絲數量急漲，亦屬於商業行為，「在家裏唱沒問題，只要是公開渠道的商業行為，就涉嫌侵權，除非主播能證明雖然公開表演了一首歌，但表演是公益行為」。

對於作曲家張宏光提出索賠10萬的做法，吳向飛表示，起訴方有權要求侵權索賠金額的多少，但需要在法庭上向法官舉證，包括PDD的侵權向原作者造成的損失，因為演唱得到哪些不當得利，法官會根據提交的證據，支持或部分支持原告訴求。

PDD 在微博發文致歉。（微博@pdd_liumou）

律師：法院應該不會判賠十萬

上海大邦律師事務所高級合夥人遊雲庭律師認為，依據《著作權法》第二十四條規定，免費表演已經發表的作品，該表演未向公眾收取費用，也未向表演者支付報酬，且不以營利為目的，可以不經著作權人許可，不向其支付報酬，但應當指明作者姓名或作品名稱。

由於PDD的直播是有打賞等其他的收費事項，因此不能隨意演唱他人作品，應該取得詞曲著作人授權。此外，PDD作為LOL的頭部主播，在直播間接受粉絲打賞，因此直播期間唱歌應當被認定為營利行為，不能納入「合理使用」範疇。

遊雲庭指出，單首詞曲在各地法院的判賠標準差異大。他舉例，中國音樂著作權協會曾因鬥魚播主馮提莫在直播中播放歌曲《戀人心》並哼唱部分內容，起訴鬥魚平台索賠42600元，最終北京知識產權法院僅支持5200元。而深圳前海法院在騰訊訴字節跳動的案件中，多個案件單首歌曲判賠超1萬元。