「一整根」人參水或成新一代熬夜神器　成本僅2元果真有效嗎？

近年，保健養生消費有低齡化的趨勢，不少產品開始以年輕一眾為目標人群，除了有商家推出客製化的維他命套裝，便利店的貨架上亦出現一款命為「一整根」的飲品，每瓶都有一條人參。

到底飲「一整根」對養生有多大功效？飲用後是對人體有益抑或有害呢？



《中國消費者報》報道，「一整根」是一款主打滋補養生的植物飲品，今年5月起率先在川渝、湖北武漢地區的羅森便利店上架。 產品瓶身呈簡約風，最引人注目可說是有一整根人參縱貫整個瓶身，產品一經發售就吸引不少消費者「嚐鮮」。

商品詳情頁面介紹，開蓋8小時內可續加8杯溫水，還可適當加入枸杞和冰糖，讓人一整天都元氣滿滿。產品主打「0糖0脂」，配料表包括水、人參、杭白菊、茉莉花、三氯蔗糖、赤蘚糖醇。其中，瓶內的人參為人工種植5年以下的長白山人參，重量3克。

據介紹，「一整根」售價為19.9元（人民幣，下同）。由於「一整根」早期未有開通網店，僅在部分省市的線下渠道售賣，因而衍生了代購生意，代購需加價約10元。

「一整根」僅售19.9元。（中國消費者報）

實際成本不高？

在電商平台上，重量為3克、5年以下的人工種植「長白山人參」價格普遍偏低，通常按斤售賣，每株平均價格1至3元不等，若批量採購價格可以更低。生產玻璃瓶的生產商透露，類似於「一整根」的玻璃瓶加瓶蓋的成本大約是2元/個。

在社交平台上，「一整根」消費者對於玻璃瓶的設計普遍給予好評，不少人表示玻璃瓶質量很好，可以當做花瓶循環使用，更有網民調侃，玻璃瓶或比瓶內的人參價格更高。

除水和人參外，「一整根」配料表包含的杭白菊、茉莉花，都是常見的藥食同源材料，而三氯蔗糖、赤蘚糖醇則是市場上常見的代糖產品，食材價格頗為透明，一瓶植物飲料的實際成本遠遠低於售價。

人參水有功效嗎？

註冊營養師孫甲友表示，杭白菊、茉莉花主要是清肝明目、瀉火養生的作用。人參的核心成分是人參皂苷，這一大類化合物根據極性不同，會溶於水、甲醇、乙醇。

研究表明，70%的乙醇提取人參皂苷的含量較高。因此，將人參剪成小塊，經長時間反覆在高酒精濃度的酒浸泡萃取，才能將其中的有效成分提取出來。

其次，選用熱水煮的方式，會讓一部分人參皂苷溶解到水中，但效率很低，而用冷水浸泡提取的方法，對人參皂苷的提取效率要遠遠低於乙醇，難以將有效成分提取出來。

「人參水」可成為新一代熬夜神器？

一提到人參，大多人都習慣性將其與滋補養生等詞彙聯繫，但如何食用才能減輕熬夜負擔？

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授吳廣楓指出，熬夜的負面作用對應到生理指標上，涉及到一系列定性定量數據，至今都無明確說法，因此「熬夜水」的有效服用量更是無從談起。

他認為，「一整根」使用的幾種原料均為藥食同源植物，對人體健康有一定益處，但中醫藥博大精深，如此配搭是否能有「一加一大於二」的效果則有待驗證。

野生人參效用甚微

人參行業的業內人士介紹，長白山人參主要分為野山參、林下參、園參等，野山參非常珍貴，市場上也少見；林下參是人工播種後自然生長，人工干預少，功效僅次於野山參；園參即人工種植的人參，目前市面上售賣的大多是此類。

他表示，2、30年以上參齡的人參才能起到滋補作用，即使是老山參也不能完全解決熬夜問題，只能緩解熬夜導致的體虛、失眠、精神差等症狀。

中國食品行業分析師朱丹蓬介紹，人工種植5年以下的小人參效果甚微，而野生人參營養價值非常高，存活率低且生長緩慢，因此比較珍貴。「一整根」生產企業利用的是人參傳統滋補品的概念，而產品銷售更多的是營銷手段。