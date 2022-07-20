韓國民族英雄李舜臣變中國人　內地手遊遭韓網民炮轟後刪改

中國跟韓國歷史詮釋爭議又一樁！由內地所製作的手遊《文明與征服》，將朝鮮王朝抗日名將李舜臣標註為「中國文明」，遭韓國網友強烈抗議，隨後刪除相關宣傳內容。



據《韓聯社》報道，《文明與征服》由內地手遊開發商「4399」所製作，其在韓國方面的法人7月16日上傳遊戲宣傳片後，遭韓國網友發現遊戲中的李舜臣，所屬文明被標註為中國文明，遭抗議後刪除。

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報道指出，4399的韓國法人回應，圖片製作過程中出現錯誤，且未另經審閱就被插入廣告，公司確認標記錯誤後隨即加以刪除。

對此，韓國誠信女子大學教授徐坰德表示，「青少年和兒童多為手遊對象，或更容易接受手遊中錯誤的文化和歷史認知，令人擔憂，若今後中國內地手遊再次歪曲韓國歷史和文化，應更為積極應對，要求遊戲開發商糾正錯標」。

公開資料顯示，《文明與征服》為「4399」在2021年12月29正式公測的一款遊戲，遊戲講述了在「泰拉」大陸上，一群來自不同文明的領主，為了聯盟與榮譽，召集李世民、凱撒、織田信長、李舜臣等歷史名宿，集結華夏連弩兵、馬穆魯克等傳奇兵種，逐鹿天下從大陸邊緣走向世界中心的史詩故事。

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