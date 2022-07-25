養一個機長要800萬？國航機長辭職被索賠1066萬　法院：賠210萬

養一個小朋友要港幣600萬元，養一名機長要人民幣800萬？北京法院審判信息網近日公開的二審民事判決書顯示，中國國際航空股份有限公司( 國航 ) 此前起訴一名2020年從國航辭職的機長，要求其支付培訓費533萬元（人民幣．下同），違約金533萬元，合計1066萬元。

國航訴稱，航空公司培養一名機長，最少需要花費600萬元至800萬元。



官方媒體《中國新聞社》報道，林先生（化名）是一名機長。2020年10月，34歲的林先生從服務12年的國航辭職。然而，國航一紙訴狀將其告上法庭，索賠1066萬元。

法院一審判決，該名機長支付國航培訓費210萬元。二審判決書顯示，二審中，雙方並未提交新證據，二審維持原判。

法院一審認為，飛行員長具有專業性和特殊性，屬於高技能人才，需要長時間的能力培養過程及持續的能力保持過程，該名機長應當支付國航的培訓費損失。同時對國航要求支付違約金的請求，不予支持。

法院一審認為，飛行員長具有專業性和特殊性，屬於高技能人才，需要長時間的能力培養過程及持續的能力保持過程，該名機長應當支付國航的培訓費損失。同時對國航要求支付違約金的請求，不予支持。（國航）

國航訴稱培養機長最少要花600萬至800萬

内地媒體《上游新聞》報道，2006年，林先生由國航出資予以培訓，進入飛行學院學習，畢業後，林先生至國航處從事飛行員工作。2008年9月25日，雙方簽訂了無固定期限勞動合同。林先生在國航經歷了初始培訓、各種機型的改裝培訓和後續培養、複訓等過程成為機長。2020年10月29日，34歲的林先生以個人原因為由提出離職申請，2020年12月2日，雙方勞動關係解除。然而，國航一紙訴狀將其告上法庭，索賠1066萬元。

國航訴稱，根據培養規律，飛行員一般要先在航校進行本科學習，到航空公司後先要接受2個月以上崗前訓練和改裝，合格後再進行至少半年以上的第二副駕駛訓練，之後進行第二駕駛考核。隨後，還有第一副駕駛、正駕駛培訓和考核等多重關卡，然後才能考機長。實際培養一名飛行員，週期大都在十年以上。

國航指，航空公司培養一名機長，最少需要花費600萬至800萬元。（國航）

此外，飛行員每年還要參加特殊情況、特殊天氣等方面的訓練，每年復訓以及氣象、地理、管理等方面的知識培訓，如飛行員改飛其他機型的，還需要進行改裝培訓。這一長期的系統培訓過程決定了飛行人員的培訓費用高得驚人。

國航指，航空公司培養一名機長，最少需要花費600萬至800萬元。根據相關法律和政策規定，飛行員的培訓費用發生是必然的，飛行員離開航空公司，航空公司的損失也是必然發生的。林某某須向國航支付培訓違約金533萬元、培訓費533萬元，合計賠償1066萬元。

國航是中國唯一載國旗飛行的民用航空公司以及世界最大的航空聯盟——星空聯盟成員、2008年北京奧運會航空客運合作夥伴，具有國內航空公司第一的品牌價值，在航空客運、貨運及相關服務諸方面，均處於國內領先地位。（國航）

法院認為培訓費支出數額無法準確核實

二審法院審理認為，本案爭議焦點為林某某是否應當支付國航培訓費，如果應當支付，培訓費用應當如何確定。林某某於2008年9月25日入職國航公司，擔任飛行崗位，在進入國航工作期間，國航必然對其進行過持續不斷的培訓並支付了相應培訓費用。

林某某亦認可國航提交的飛行記錄簿，該飛行記錄簿顯示，林某某參加了國航為其安排的培訓活動，故林某某提出與國航公司解除勞動關係，應當支付國航相應的培訓費。

由於國航未能提交充足的實際支出培訓費的原始憑證，因此法院對國航所主張的培訓費支出數額無法準確核實並作進一步確認，結合本案事實並參考中國民用航空局相關規定，一審法院酌情認定林某某應支付國航公司培訓費210萬元並無不當，駁回上訴，維持原判。

二審法院審理認為，一審法院酌情認定林某某應支付國航公司培訓費210萬元並無不當，駁回上訴，維持原判。（國航）

律師：支付違約金需滿足三個條件

重慶捷恆律師事務所李力律師表示，法律規定，在勞動關係中，只有服務期和競業限制兩個內容可以設定勞動者的違約金，勞動者違反服務期約定的，應當按照約定向用人單位支付違約金。

實踐中法院判斷服務期違約金是否能得到支持有三個條件，第一，必須是專項培訓，普通的如入職培訓、基本工作基本技能培訓是不能約定服務期和違約金的；第二，該培訓必須是花費了較大金錢和時間，例如外聘專業人員、導師，集中培訓一周一月之類；第三，雙方事先簽訂了相關協議，約定了違約金數額。

李力認為，支付違約金需滿足三個條件：必須是專項培訓；該培訓必須是花費了較大金錢和時間；雙方事先簽訂了相關協議，約定了違約金數額。（國航）

他稱，因此，如果勞動者從事專業技能工作，就可能碰上服務期的條款或協議，勞動者可以根據相關規定判斷培訓是否屬於法律規制的範圍，同時注意服務期條款協議的內容並與單位進行協商。已經簽訂了相關條款協議的，注意提前解除勞動合同帶來的需要支付違約金的風險。