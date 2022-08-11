疑似外籍記者福建拍軍演畫面被制止　當事遊客：冀不要選擇性報道

解放軍圍繞台灣海空域實彈演訓期間，有疑似外國記者持專業設備在福建「偷拍」被遊客制止，並被要求不要選擇性報道。事件引發關注後，不少網民都稱「為勇敢站出來維護國家安全的遊客點讚」。



據網絡影片顯示，福建某景區內有幾名外籍人員持專業攝影設備，在海邊礁石上苦等，疑似準備拍攝解放軍軍演畫面。被其他遊客發現並制止後，他們還一度否認自己的記者身份，並謊稱自己只是「visiting」。有內地媒體發現，幾人拍攝畫面其後在BBC播出。

接受內媒訪問時，當事人王先生還原當時場景指，這個景區應該是觀察台海演習最好的地方，「他們應該是新聞記者，這幾個人在太陽那麼大，40多度的時候，蹲在山頂上那麼長時間，帶著『長槍短炮』一看就很專業。」

王先生續指，自己當時和他們打了招呼並詢問時做什麼的，他們就說自己是遊客，「既然是記者你就大大方方承認，你為什麼要說自己是遊客呢，我說你們一定要報道真實，而且要報道完整的真實，而不是局部，你選擇性的報道去撒謊，這樣的話就是不負責任，希望你們作為記者對歷史負責。」

王先生又說，幾名外籍人員用中文對他說不要拍他們，然後自己的太太就反駁指，「我們在自己的土地上，這是我的國家，你能拍軍演我不能拍你？」

網民評論：

「國安局的同志可以來盤問盤問，萬一有收穫呢」。



「說實在的，這事應該由警察出面，該抓的抓起來」。



「肯定是專業的，遊客不可能在這裡」。



「這個當地得獎勵，有覺悟啊」。



「歪果仁（外國人）正常都不戴口罩，此時此地戴口罩肯定有貓膩！！！怕被記住臉！」。



軍媒「鈞正平」8月6日報道指，三軍之事，莫重於秘，「我軍的軍事行動與裝備、部署一直是某些勢力重點關注的目標，對台相關軍事行動和部署更是別有用心者刺探的重點。保守軍事秘密、捍衛國家安全是我們每一個中國人的共同責任。軍事演訓是我軍部隊檢驗戰術戰法的重要機會，同時也是某些人員刺探軍情的敏感時期。不管這些外國人是幹什麽的，偷拍我軍事行動都要引起我們的足夠警惕！」