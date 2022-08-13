武漢「糖水爺爺」遭網暴後搬走　留字條稱想安靜生活　網民唏噓

湖北武漢「糖水爺爺」謝永安因擺攤17年且長年堅持不漲價、糖水只賣2元人民幣而於近日登上熱搜，可是突如其來的爆紅反而招致網暴，部分網民除了質疑他不衛生，還造謠他賣糖水是因為子孫不孝等，令傷心透了的老人家放棄擺攤。周五（12日）中午，內媒發現謝永安已經搬離住所，並在附近的副食店留下紙條稱自己想過安靜的生活，令眾多網民唏噓。



據早前報道，謝永安逾30年前從河南固始老家來武漢打拼，一開始是賣菜，後來才開始擺攤賣飲品。多年來，謝永安都堅持不漲價，只在3年前才從每份1元漲到2元人民幣而已，「不圖賺錢，喝好就行」，堪稱業界良心。另外，他還在牌子上寫著喝開水不要錢的字樣，熱心腸讓人既暖胃又暖心。然而寧靜的生活被突如其來的爆紅打破，更甚的是，走紅網絡不但未有帶來什麼好處，老人還被部分網民質疑不戴口罩、手套，食材不乾淨，乃至被造謠賣糖水是因為子孫不孝，無依無靠等。

在謝永安無奈引退後，內媒於周四（11日）晚探訪老人家的住所，其為一座十幾平方米的平房，門口的木櫃上放有電飯煲、暖水瓶和蔬菜，地上還有掃帚等雜物等。然而，房門始終緊閉，鄰居張阿姨表示，她前一天還看到謝永安路過把廢品拖過來賣，但當日一天都沒有見到對方，認為對方可能是去大兒子家了。在張阿姨的印象中，謝永安是一個樂觀開朗的人，即使老伴一直不願意讓賣糖水，因這不賺錢，但他還是願意，只「為了好玩」。

周五中午，謝永安的住所門上被發現貼有「此房出租」的紙條，並附有電話號碼，惟號碼是空號。附近的副食店店主透露，謝永安一家已不住那，他周四晚已被兒子接走，至於去哪，他並不清楚。他還表示，謝永安留下了一張紙條貼在副食店門口，上面寫著：「本人因年齡已大，想安靜的（地）生活，不想再接受任何採訪。謝謝大家關心。」

據了解，遭網暴期間，謝永安的兒媳和孫女的電話也被曝光，因此受到騷擾。謝永安表示，他原本想「身正不怕影子斜」，惟出於家人的擔心，他最終放棄了繼續擺攤。他又指，自己每天收攤之後，都會把不銹鋼桶洗得乾乾淨淨，煮湯用的水是自來水，電飯煲也跟其他居民用的一樣，不知道為什麼有人認為他做出來的糖水不乾淨 。

另報道指出，謝永安之所以離開，很大一部分原因是想帶老伴回老家養老，而非因為傷心。據悉他打算安排老伴在家中休息，自己則繼續擺攤賣小吃。

網民點睇：

只是要一個安靜的生活

那些施暴者應當感到慚愧

敲敲鍵盤改變的何止是被網曝凡人的生活

這個社會有病了，你們沒吃過擺攤的小販賣的東西，怎麼不說人家不乾淨了？

有一說一，食品衛生確實重要，到時現在這個網絡暴力和鍵盤俠，厲害到什麼程度，受害者連辯解的機會都沒有，直接拍死

