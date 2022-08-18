茶顏悅色南京開業半小時就停業　一杯奶茶200元仍大排長龍？

總部位於湖南長沙的茶飲品牌「茶顏悅色」，近年來躋身到網紅奶茶行列，更屢次以排隊8小時、跨城代購等噱頭登上熱搜，引起大量關注。

今日（18日），茶顏悅色登陸江蘇南京，再次引發一陣狂熱，不僅有人凌晨4時半到場排隊，還有不少黃牛看中商機，將一杯奶茶加價至200元（人民幣，下同）。不過，由於場面極為火爆，開業半小時後茶顏悅色就宣布售罄。



綜合內媒報道，南京首兩間茶顏悅色今日開業，引發火爆場面，店舖尚未開門就已出現大排長龍的場景，更有人凌晨4時半就開始排隊。此外，還有黃牛就此提供排隊代購奶茶服務，並開出200元一杯的「天價」。

不過，鑑於人流量過大、購買需求高，IFCX門店開業沒多久就宣布停止排隊，並暫停營業。而另一間江寧景楓門店則維持營業，但直到中午仍有大批民眾在酷暑中苦苦排隊，南京江寧公安更因此到場維護秩序，並呼籲今日不要再到場排隊，「排隊喝的水可以買很多杯飲品了」。「南京消費發布」亦提醒民眾不要購買二手奶茶，「氣溫炎熱，放置時間較長，奶茶極易滋生細菌。」

據了解，茶顏悅色是來自湖南長沙的本土奶茶品牌，品牌成立於2015年3月，並號稱是國內鮮茶飲品製作的先行者，其後更憑自帶中國風屬性及不刻意迎合市場需求的特點，深得年輕消費群體的喜愛，成為網紅茶飲店。

茶顏悅色一間門店開業半小時後就宣布售罄。（小紅書）

值得注意的是，2020年12月，茶顏悅色武漢首店正式開業，由於限購原因，現場有黃牛將一杯奶茶的價格提升近20倍；2021年4月，茶顏悅色在深圳開店，一度引發超過6萬人排隊的盛況，但不久後撤離深圳；今年6月1日，茶顏悅色入駐重慶，十餘元的奶茶被賣到150元一杯。

對於再次出現的火爆場面，官媒「人民網評」評論事件指，奶茶只是一種飲品，不要過度「神化」，品牌的推廣鋪天蓋地、社交媒體的誘導無孔不入，消費者想不掏錢確實很難。「近年來，我們已見過太多在網紅品牌面前大排長隊的場面，也有過很多次『不過如此』的感慨。面對網紅品牌，消費者要保持理性，也需『量力而行』，才不會讓商家跟黃牛牽著鼻子走。」