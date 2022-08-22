上海中考竊題案　有人為報恩洩露數學試題　卻因此舉百密一疏？

7月12日，網傳上海中考數學試題洩露，有人在微信聊天群上詢問兩條試題的答案。

今日（22日），上海市公安局浦東分局發布警情通報稱，已對竊取中考試題的疑犯周某和非法獲取中考試題的疑犯蔡某、孫某傑夫婦依法採取刑事強制措施。



警方查明，周某是上外印務中心裝訂車間負責人。2017年，周某在上海市某婦幼保健院產險、生育期間認識該院醫生蔡某並得到其多次幫助，雙方成為好友。周某因工作原因經常封閉管理，無法回家照顧女兒，女兒就醫看病基本依靠蔡某的照顧，雙方長期保持密切交往。

去年底，蔡某、孫某傑夫婦因女兒即將參加中考，多次請求周某幫助提前獲取中考試題。周某交代，自己出於「報恩心理」，在今年2月底答應幫忙，並在印刷廠封閉管理前將一部事先準備好的手機帶至廠內單人宿舍藏匿。

在印刷中考試卷期間，周某將試卷偷帶至宿舍，以手機拍攝試題並傳遞給蔡某，後者怕女兒走漏風聲遂手抄題目，並以復習名義將題目交給女兒練習。然而，蔡某因抄錯數學卷第24、25 題部分內容致無法完全解題，故要求孫某傑將兩題交由其父親孫某權（退休數學教師）幫助解題。

7月5日，孫某傑在未告知兩條題目是中考試題的情況下，向父親求助解題；孫某權未能成功解題，於是向某中學負責退管會工作的金某某求助，請對方找人幫助解題，後者將題目發給該校數學教師趙某某。

趙某某亦未能解答，於是在7月6日將向外校數學教師朱某某求助。當日下午5時半，朱某某將題目發至有29名學生的班級微信群中請學生解題；當晚8時許，朱某某發現題目有誤，遂在該微信群內告知學生無需解題。

7月12日，中考數學考試結束後，朱某某的學生發現試卷最後兩題，與此前在微信群中的題目有相似之處，遂將聊天記錄截圖並轉發至學生QQ群內求證，後引起多方關注。

經查，警方未發現孫某權、金某某、趙某某將上述數學題傳播給其他人，亦未有在微信群組以外傳播。除了上述數學題，其他中考試題未有傳播給他人。目前，周某、蔡某已被警方批准逮捕，孫某傑被依法取保候審。

今日，上海市教育考試院發通報稱，根據公安機關查實的有關情況，按照《國家教育考試違規處理辦法》等有關規定，認定犯罪嫌疑人蔡某、孫某傑的女兒（系今年中考考生）考試作弊，該生中考成績無效。

據悉，上海市保密行政管理部門已責令周某所在的上海上外印務中心有限公司停止涉密印製業務，上外印務中心4名高層職員分別被解僱、撤銷黨內職務、記過處分等。

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