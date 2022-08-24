22歲網紅被指吸毒　澄清後仍遭網暴　直播中途自殺被公安救下

曾參加內地選秀綜藝《創造營2021》的22歲網紅韓佩泉被網民懷疑涉嫌吸毒，導致《創造營2021》突然下架又上架。韓佩泉迅速在微博否認吸毒，並附在北京的毒檢中心做檢測的圖片。但網民仍繼續抨擊和質疑他。



8月22日，韓佩泉在直播間內情緒激動痛哭，更在直播中途拉開窗簾跳窗輕生，網民急忙報警。北京市公安局則回覆稱，已將意圖輕生者安全救下。韓佩泉嫲嫲則在微博發文稱韓佩全平安。



據了解，日前內地網民發現《創造營2021》第五期節目遭下架且搜尋「韓佩泉」相關綜藝會顯示「不合規」，隨後有網民質疑韓佩泉吸毒。他則否認並強調「我沒吸毒，也沒吸過毒，也永遠不會吸毒。」隨後附上他前往北京毒檢中心的照片，但依舊有個別網民仍在攻擊他。

8月22日，韓美娟發文稱「希望法醫仔細看看我身上到底有沒有毒品，希望所有人扒開我的每一層皮和肉看看我到底是不是人。這世界本就無人愛我，我苟延殘喘這一遭沒任何必要。舞台夢碎了、音樂夢碎了、唯一的網絡世界生活都碎了，那就結束。」他更要求網民「別罵我奶，我消失，怎麼都好，求你們了。」 ​​​

8月22日韓美娟開了直播稱自己有躁鬱症，他情緒激動更一度下跪。在開了直播一個小時後，他突然掀開窗簾，疑跳窗輕生。網民急忙報警聯繫北京公安。隨後北京公安在微博回覆稱「人已救下」。

綜合內媒資訊，韓佩泉以韓美娟為名，用誇張的妝容反串走紅，在直播界頗有名氣。韓佩全參加《創造營2021》後一度暴紅，更以有話直說出名，在節目中一度與另位成員邵明明有過糾紛，韓佩泉最後未順利出道，但也因該節目累積人氣。

韓佩泉以誇張妝容直播廣受歡迎，藝名「韓美娟」：

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他在節目中曾分享，自己從小有先天唇腭裂（兔唇），出生後一個月被媽媽拋棄，出生兩個月便開始接受大型的嘴唇修復手術，14歲前已完成7次這類手術，從小他與爸爸、嫲嫲相依為命，但家中兩個長輩身體都不好，爸爸過世後和嫲嫲相依為命的他努力負擔家中生計，開直播參加節目賺錢。

韓佩泉因參加《創造營2021》廣為人知，卻遭遇網暴：

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媒體批：面對「網暴」，平台不能「馬後炮」

《每日經濟新聞》評論指出，近一個月包括「旅遊博主坐轎上山遭指責」、「17年如一日的糖水爺爺被網暴勸退」等新聞層出不窮。



評論指出，進入移動網絡時代後，網絡暴力愈演愈烈，《微博網暴治理報告》的數據顯示，4月24日至7月31日，微博一共處置帳號1.8萬餘個，處置內容1931萬條（粗俗冒犯類佔比最多，為62.57%），不友善內容評論下降98%。

據抖音預防治理網暴開放日公佈的數據，2022年以來，抖音處罰帳號1.1萬餘個，攔截9218萬條不當信息。在「網絡暴力」事件中，網絡暴力信息在平台間的跳轉線、借助信息而形成的暴力線，讓平台成為好比培育網絡暴力傳播的「溫床」。

文中分析傳播線中，信息通常經過「個人/群體在互聯網平台發布言論—社交媒體/微博擴散發酵—自媒體多主題炒作—網絡暴力形成—主流媒體介入定調—網絡平台官方發布聲明」的過程。

但目前網絡暴力的治理依然有難點待突破。《網絡暴力現象治理報告》負責人、中國傳媒大學教授王四新表示，目前行業內缺乏相關法律法規，立法層面尚存在一定空白；標準上存在缺失，行業處置標准不統一，各平台尺度不同，處置缺乏一定依據常被投訴；當需要網絡執法機構和當地執法機構協同執法時，協同策略還不完善；網暴治理過程中同時涉及公開數據和私有數據，平台不能主動監測和分析用戶私人信息。

南都個人信息保護研究中心發布的《網絡暴力典型案例與防治機制觀察報告》建議，推廣落實「一鍵防護」、陌生人私信限制等功能，以實現對網暴受害者的實時保護；不斷更新擴充和改善內容監測和過濾模型，增派投訴處置客服乃至成立專門團隊，將網暴止步於萌芽狀態、防止擴散。

該報告更建議，尤其關注發生在未成年人、抑鬱症患者等重點人群的網暴事件，必要時聯動線下機構予以介入。

求助網站和熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線: 23892222

醫院管理局精神健康專線: 24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線: 23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288