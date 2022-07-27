網紅激似謝霆鋒　唱1首歌收10萬3年夠買樓　英皇也要出信澄清

男星謝霆鋒出道26年影視歌三棲，多次勇奪香港金像獎，也三度獲得金馬獎提名，近年跨足餐飲業，創立飲食品牌，加上投資房地產、股票，據傳身價超過10億港元。現在不只本尊擁有「鈔能力」，連長相神似的人也跟著沾光，內地一名男子就靠著模仿謝霆鋒致富，人生在短短3年內起了極大的變化。



綜合內地媒體報道，這名住在湖南長沙的男子，因為外型樣貌與謝霆鋒非常相像，尤其側臉下顎線條幾乎是沒有差別，因此在網絡上小有名氣，也受到很多廠商青睞，接下不少商演跟拍攝，據傳唱1首歌要價人民幣10萬，代言費則是人民幣50萬起跳，收入十分驚人。

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男子在3年間賺進大把鈔票，買房時直接用現金付款，購入長沙市中心一棟價值人民幣300萬的房子，代步工具也是百萬跑車，甚至天天分享自己吃鮑魚海鮮等高級食材的奢華生活，可說是憑著「一張臉」逆轉人生。

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