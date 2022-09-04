9歲兒子玩手遊「兩天充值2萬多」家長索退款　蘋果客服：不批准

據內地傳媒《澎湃新聞》報道，遼寧瀋陽的林先生表示，其9歲兒子於8月27日、28日兩日內在「心動網絡」旗下手遊《香腸派對》充值46筆，總金額達20113元（人民幣．下同），他要求退款。

對此，心動網絡的工作人員稱，蘋果iOS系統內的充值行為，需聯絡蘋果公司客服協商退款。不過，蘋果客服稱，林先生的申請不符合退款條件。



林先生稱，由於當時兒子需要家長的手機在家上網課，因此並沒有嚴格限制孩子使用手機。兒子在下載《香腸派對》後，使用妻子的微信授權完成登錄。此後，在8月27日、8月28日兩天內充值46筆，且大部分為單筆648元的消費。

林先生稱，孩子並不知道家長微信及銀行卡的支付密碼，但為方便孩子自主下載網課軟體，因此告訴了孩子手機Apple帳戶的密碼。

林先生讓兒子進行遊戲內充值操作演示，發現輸入Apple帳戶密碼即完成充值。

8月29日，林先生聯絡《香腸派對》營運公司心動網絡股份有限公司，申請退款。對方工作人員稱，iOS系統內的充值行為，是發生於使用者和蘋果公司之間的交易，使用者需聯絡蘋果公司客服協商退款。此後，林先生聯絡蘋果客服，被告知不符合退款條件。

心動網絡諮詢平台的機器人客服曾，針對未成年人誤充值問題已有固定退款流程，對於來自Android裝置的未成年人在《香腸派對》內的誤充值退款申請，使用者需提交可供證明家長與未成年人關係的有效證件，在輸入商戶單號或商家訂單號後，系統將產生退款連結。但若是iOS系統內產生的退款問題，該公司無法受理，使用者需與蘋果客服聯絡協商退款。

隨後，蘋果客服向《澎湃新聞》表示，無法批准這46筆退款申請，充值款最終會流向心動網絡。

2019年11月，國家新聞出版署發布《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，該《通知》要求，網絡遊戲企業應限制未成年人使用與其民事行為能力不符的付費服務，未滿8歲的使用者不得進行遊戲付費服務；8歲以上未滿16歲的使用者，單次充值金額不得超過50元，每月充值金額累計不得超過200元；16歲以上未滿18歲的使用者，單次充值金額不得超過100元，每月充值金額累計不得超過400元。

2020年5月15日，最高法印發《關於依法妥善審理涉新冠肺炎疫情民事案件若干問題的指導意見（二）》的通知，規定限制民事行為能力人未經其監護人同意，參與網絡付費遊戲或者網絡直播平台「打賞」等方式支出與其年齡、智力不相適應的款項，監護人請求網絡服務提供者返還該款項的，法院應予支援。