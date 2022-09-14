趙露思新劇高校取景惹議　劇組霸道行為砸壞航拍機影響學生生活

撰文：林芷瑩
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內地女星趙露思因演出《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛·月升滄海》等電視劇走紅，近期更接拍校園劇《偷偷藏不住》，但在學校實際取景期間，劇組接連被爆出一系列「霸道行為」，除了影響在校學生的正常生活，更有工作人員砸壞學生的航拍機。

《偷偷藏不住》部分劇情發生在校園時期，目前該劇在廈門工學院取景。9月11日，有學生在社交平台上載一段有關劇組工作人員砸航拍機的影片，並配文稱「來看看某些劇組的素質有多高」。

在片中，航拍機正在校園繞柱拍攝，期間兩名身穿黑衣的工作人員先後手持物品砸向航拍機鏡頭。爆料學生稱，該處並非取景地，且拍攝時間是傍晚，工作人員是處於下班狀態，但劇組負責人辯稱航拍機是撞牆才墮地，「笑死我了，我飛了好幾年的無人機跟我說撞牆。當時我看到有人突然在鏡頭裏，做了緊急剎車處理，停止了錄製才沒有後續的視頻」。

該學生又透露，劇組曾找學校的人聯繫自己，「說要看我的學生證還說要聯繫我的輔導員，找的倆人看著不像學校的，我直接拒絕了」。

昨日（13日），《偷偷藏不住》劇組就砸學生航拍機一事致歉。聲明稱，劇組工作人員在拍攝區域準備期間，誤將學生的航拍機當做代拍設備，做出投擲航拍機的行為。由於學生私人信息屬於隱私信息，劇組無法獲取，因此第一時間通過校方與學生取得聯繫，並一直積極協商解決方案，未來將通過校方作出賠付。

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