劉亦菲《夢華錄》人美景更美！絕美取景地公開　感受江南水鄉柔情

近日內地電視劇《夢華錄》熱播，除了劇情及角色備受追捧外，劇中的實景包括依山傍水的茶店、青石板的小路及依依的楊柳，也讓觀眾看得如痴如醉。今天就帶大家來到劇集取景地之一的無錫，走訪趙盼兒與孫三娘散步聊天的太湖邊草地，還有桃源般的趙氏茶鋪、小橋流水和烏篷船，感受江南水鄉的溫柔愜意。



劇集故事吸引之餘，連場景及服飾等都極具質感，每一幀都仿佛在一幅幅活靈活現的宋畫，每個角色猶如畫中人一樣，為觀眾呈現了真實的宋代江南風光。



電視劇《夢華錄》根據元朝雜劇作家關漢卿的《趙盼兒風月救風塵》改編，是一套古裝女性題材的勵志劇，講述由劉亦菲飾演的趙盼兒與姐妹宋引章和孫三娘如何經歷磨難，將小茶坊經營成有名望酒樓的故事。

《夢華錄》取景地：無錫水滸城再現宋朝古韻

《夢華錄》最初經常出現的場景，相信一定是趙盼兒開設的趙氏茶舖，雖然在劇中趙氏茶舖位於杭州，但其實取景地是在無錫水滸城的宋記水磨坊。

宋記水磨坊毗鄰一望無際的太湖，茶舖窗外便是煙波縹緲的太湖，風景如畫，坐在窗邊能盡享太湖得綺麗風光，四處翠綠柳樹在風中搖曳，還有井井有條的青石小路，陣陣夾雜着花草香的清風迎面吹拂過來，讓人陶醉。

電視劇《夢華錄》中趙盼兒所開設的趙氏茶舖，實景是位於無錫水滸城内的宋記水磨坊。（網上圖片）

走出宋記水磨坊，就是無錫水滸城中的石碣村，趙盼兒、宋引章及孫三娘在杭州生活時就居住在這裏，亦是她們三姐妹開始奮鬥之旅的地方。

石碣村的景緻風格獨特，一派漁村風貌，而且很有宋代的生活感。夏天的時候這裏綠草如茵，因緊鄰太湖湖畔，風景如詩如畫。

無錫水滸城中擁有許多古色古香的宋朝仿古建築群，《夢華錄》中不少場景都在水滸城中拍攝，無論是雄偉的皇宮，還是素雅的民居，都盡顯宋朝風韻。（官方劇照）

《夢華錄》取景地：漫步黿頭渚萬浪堤 賞太湖秀麗風光

説起無錫黿頭渚（粵語讀音：元頭主），大家可能會想到盛開的櫻花林，但其實黿頭渚的美，可不僅僅只有櫻花，《夢華錄》中，趙盼兒與孫三娘沿着湖邊散步談心的地方正是黿頭渚的萬浪堤。

《夢華錄》取景地之一的黿頭渚萬浪堤，雖以「萬浪卷雪」景觀聞名，但平靜的湖景亦別有韻味，漫步在曲堤上，相信一定十分寫意。（官方劇照、網上圖片）

萬浪堤位於黿頭渚的西部，這裏原本是一處天然湖灣，後來修建了萬浪橋與曲堤，雖然平日看似風平浪靜，但若是東南風起的時候，萬浪堤四處就會卷起層層巨浪，拍打着堤岸，濤聲震耳，浪花宛如雪花般散落，如此磅礴的景象被稱為「萬浪卷雪」，是黿頭渚的十景之一。

《夢華錄》取景地：古運河街區 惠山古鎮 感受江南水鄉風貌

除了《夢華錄》的經典場景外，劇中不少場景都是在無錫的著名景點中取景，好像穿城而過的京杭古運河，還有風景秀麗的惠山古鎮，通過導演細膩的拍攝手法及運鏡技巧，讓觀眾一睹江南水鄉的風貌。

古運河街區又稱清名橋歷史（文化）街區，位於無錫市梁溪區，是大運河畔典型的江南水鄉，被譽為「江南水弄堂，運河絕版地」。街區由大量白牆黑瓦的古建築組成，河道與街道交織，平房與橋樑錯落，登上石拱橋，盡收眼底是柔情的水鄉。

無錫清名橋古運河街區是京杭大運河畔的典型江南水鄉，2014年，被列入世界文化遺產——大運河的江南運河無錫城區組成部分。ˋ（視覺中國當代中國授權）

緊靠古運河的惠山古鎮在《夢華錄》播出前亦是無錫的熱門旅遊勝地。遊走在惠山古鎮中，四周皆是白牆黛瓦的庭院，它們臨水而築，仿佛潑墨寫意的山水畫，小橋、流水、楊柳、烏篷船......這座溫婉的江南水鄉相信會令大家流連忘返。

電視劇《夢華錄》中，趙盼兒撑着竹竿在河上泛舟、與顧千帆一同乘船等場景都在無錫取景，唯美的畫面讓觀眾充分感受到江南水鄉的魅力。（官方劇照）

下次有機會來無錫旅行，大家不妨記下《夢華錄》數個經典場景，吹一吹「神仙姐姐」吹過的湖風，坐一坐她坐過的烏篷船，相信會是一個難忘的旅遊體驗吧！



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