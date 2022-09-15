間接食屎？稱含由百歲老人腸道採集益生菌　廣西乳酪產品被批噁心

內地一款乳酪（內地稱「酸奶」）產品宣稱，添加了從廣西巴馬長壽村百歲老人腸道中採集的益生菌菌株，引起廣泛關注，有不少網民更直呼「噁心」。周四（15日），上述乳酪所屬公司回應指，產品宣傳用語過於直白，會進行優化和改進。



乳酪產品宣稱，添加了從廣西巴馬長壽村百歲老人腸道中採集的益生菌菌株。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，有內地網民近日在社交媒體發布影片指，一款產自廣西、外包裝為白色的乳酪產品的配料表中，註明添加了名為「鼠李糖乳桿菌hsryfm1301」的益生菌菌株，並進一步解釋稱是「從巴馬百歲老人腸道採集篩選的。」

相關影片發布後引發眾多網民議論，有網民科普指，「基本上所有益生菌都是從人體提取出來的，大部分是糞便」，不過經過培養後就和糞便沒有任何關係了。亦有網民表示，「雖然知道沒什麼，但是感覺過不去心裡那道坎。」

據了解，廣西巴馬被譽為「中國長壽之鄉」，也是世界五大長壽之鄉之一。上述乳酪所屬公司官方網站上有文章介紹指，「鼠李糖乳桿菌hsryfm1301是公司歷經多年開發的具有自主知識產權的益生菌，菌種採集自世界長壽之鄉廣西巴馬百歲老人的生活環境。」

有公司工作人員表示，上述產品中添加的菌種，確實是該公司在巴馬進行相關取樣工作後，自主研發的一種益生菌，該發明也獲得了相關專利。對於網民反映的問題，該工作人員認為產品的宣傳用語過於直白，讓部分消費者產生不好的觀感，對此感到非常抱歉。目前，已向公司領導反饋有關問題，準備隊宣傳語進行優化和改進。

有內地專家亦對此表示，實際上，身體菌群90%都分布在腸道內，「結腸可以說是菌群的大本營，確實有不少益生菌是從腸道內提取出來的，但上述酸奶產品的相關表述確實稍顯直白。」

網民點睇：

「突然就變味兒了，這陣子不想喝酸奶了」。



「反正看到這種配料表，就沒食慾了」。



「我怎麼知道這個大便是不是百歲老人的」。



「我們這邊都是喝這個牌子的奶長大的」。



「其實你只用告訴我是什麼益生菌，不用告訴我是怎麼提取的」。

