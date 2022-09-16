11個家姐夾錢給弟弟買樓娶老婆　熱話背後藏辛酸　家族近況曝光

身為家中老么且是獨生子，上面則有11個姊姊，你會覺得幸福還是感到有壓力呢？大陸山西一名男子，他就是在這樣的環境上長大，身為老么備受寵愛。2018年，先前交往5年的女友懷孕了，兩人奉子成婚，但他身上沒錢，姊姊們竟化身為「扶弟魔」，合資湊出23萬人民幣給弟弟買房子，讓他能順利把女友娶回家。



根據陸媒《搜狐新聞》報導，這名男子名叫高浩珍，他是家中獨子，上面有11個姊姊。由於他的父母很想要生個兒子，於是就持續地生小孩，直到生到第12胎才如願，這時父親已經50歲、母親也已經47歲了，就連最年長的大姊，也大高浩珍27歲，俗語有句話說「長姊如母」，等於算是他的第二個母親。

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高浩珍出身農村家庭，由於家中孩子多，姊姊從小都得下田耕種，但唯獨他沒有，被全家人捧在手心，完全不曾吃過苦。儘管他也曾想要幫忙，但姊姊們都會搶著幫他做。

姊姊們表示，弟弟高中畢業後去學理髮，之後認識了做蛋糕的女友，兩人交往5年後女方懷孕了，兩人決定共組家庭。姊姊們得知後，決定幫高浩珍籌備婚禮費用，其中10位姊姊個出了2萬元人民幣、9姊更是出了3萬元，加起來一共湊了23萬，在弟弟訂婚時，這筆錢全都給了他。

結婚當天，全家人特地換上特別訂製的紅色衣服，其中父母親坐在中間，兒女們則圍坐在兩老身邊，衣服上面除了標註父親和母親之外，另外還標註1至12的序號，代表每個人在家中的排行。對於姊姊們全力相挺，高浩珍非常感激地說：「父母親生下我時年事已高，而且身體不好，這些年來可說是姊姊們帶大的，婚後除了會更努力工作養家孝順父母，也會對姊姊們好。」

但姊姊們真的是自願的嗎？有媒體訪問了曾考入北京的大學卻無法入讀的其中一位姊姊高玉 亦揭露了高浩珍夫妻的近況（點圖放大閱讀）：

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