樂極生悲？55歲嘉義男外遇37歲女性交時猝死　家屬對死因無異議

台灣嘉義市某公司負責人梁姓男子昨（6）日與外遇對象王小姐發生性行為時，突然發生異常舉動，隨即送醫急救後仍不治，檢察官與司法警察（檢警）今（7）日相驗，為猝死，須抽驗檢體送驗釐清死因，家屬無異議。



台灣《中央社》報道，檢警表示，現年55歲梁姓男子昨天下午與37歲王姓女子在其住處發生性行為，但在過程中，梁先生突然發生異常舉動及聲音，王小姐立即打求救電話，經嘉義市消防局人員線上指導王小姐心肺復甦術（CPR），救護人員到場接手，經送醫急救後仍宣告不治。

檢警稱，現場門窗無破壞痕跡，死者身上無明顯傷勢，無留下遺書，初步研判無外力介入。下午會同法醫相驗，初步判定為猝死，已抽驗檢體確認有無毒、藥物，進一步釐清真正死因。家屬對死因沒意見。

梁先生突然發生異常舉動及聲音，王小姐立即打求救電話，經嘉義市消防局人員線上指導王小姐心肺復甦術（CPR）。（嘉義市消防局）

醫生：性猝死75%是因婚外性行為

台北榮民總醫院心臟內科醫生江晨恩曾在《心臟病與性行為》一文中表示，一次性行為引起心肌梗塞之機會為百萬分之一。雖然性行為引起心肌梗塞之相對危險性為2.5，但其絕對危險性則很低。因性行為而猝死之案例中有75%是因婚外性行為，很年輕性伴侶，或是加上不熟悉之環境而發生。而每週作3次以上之有氧運動可以顯著降低心肌梗塞之機會。

文中稱，研究顯示，每週至少有兩次性行為之男性其總死亡率比一個月不到一次性行為之男性低。而其他研究也支持這項研究結果，固定性伴侶及每週至少兩次之性行為是有益的。

台北榮民總醫院心臟內科醫生江晨恩醫生表示，因性行為而猝死之案例中有75%是因婚外性行為，很年輕性伴侶，或是加上不熟悉之環境而發生。（Getty Images）

香港心臟科專科醫生林逸賢曾在《激烈性交會猝死? 心臟病患者運動有限制》一文中表示，長期服藥的冠心病患者進行性生活。透過性生活，患者心情變得愉悅，長遠可助疾病的癒後療程。

不過，患者要嚴謹評估自己能否負荷性生活的體能需要，如果患者可以承受走兩層樓梯的運動量，過程沒有任何不適，則完全可以恢復一般性生活。為避免意外，若性生活時出現不舒服、胸悶心痛等，就要立即停止，進食「脷底丸」，短暫擴張血管，紓緩徵狀，然後求醫，調進行性生活時，患者也應該自量，不宜進行過於劇烈的性動作及時間過長，懂得適時停止。