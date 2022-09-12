李易峰嫖娼｜網紅爆料：不只嫖還選妃　海口酒店選AV同房照疑曝光

北京警方昨（11）日通報，在偵破一宗違法犯罪案件中，將演員李某某（男，35歲）查獲，該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。央視等報道則直接指被捕者為男演員李易峰。

隨着他嫖娼事件曝出，有網紅爆料曾在海口陪李易峰拍戲，並輔以疑似一張和李易峰同房的照片，透露李易峰不僅會嫖妓，還會「選妃」，引發網友熱烈關注。



網紅「是你的鐵頭啊」整理李易峰在網上被爆出的嫖妓消息提到，網紅「小嬌睡不著」11日在微信朋友圈聲稱曾陪李易峰到海口拍戲。

她還說男方「不只pc（嫖娼），還有選妃」，該網紅更曬出一個側臉與李易峰有些相似的男子同房照片，照片中，男子身穿無袖背心、戴著眼鏡，正低頭滑著平板電腦，放大畫面內容可發現竟在挑選成人片。

網紅所曝光的照片標示著「海口市龍華區」，拍攝時間為2021年6月初，有網民對比李易峰去年的行程，他當時確實在海口拍攝電視劇《暗夜行者》，還有不少粉絲頂著高溫到拍戲現場支持他。

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傳約炮「戴墨鏡性交」 昔跨年約網紅泰國狂歡被起底

隨着他嫖娼事件曝出，有網紅爆料他曾經在約炮時「戴墨鏡上床」，疑似跨年與女網紅飛到泰國蘇梅島狂歡的畫面也一併被挖出。有網民開玩笑表示：「有戴墨鏡，就不算是全裸了。」

網紅「羅百萬」10日在看到李易峰疑似嫖娼被拘的消息後，就發文透露，曾經聽聞李易峰和一群老闆、女孩到海南玩，後來李易峰與其中一名女子開房，一直不肯摘下墨鏡，就算除了衫、上床也一樣戴著，讓女方傻眼說：「你把墨鏡摘了吧，我知道你是誰，我不是你們這個圈子的。」後來李易峰才將墨鏡摘下。

此外，李易峰在2019年曾被曝出與女網紅交往，有網友挖出他和女方疑似在2018年跨年一起飛到泰國蘇梅島度假，雙方曬出的許多照片角度都非常相似，且女網紅還稱喜歡上一個「生日同月同日」的人，稱對方為「54先生」。正巧李易峰就是5月4日出生的，但女方又表示「沒和54先生談戀愛」，引外界揣測兩人是炮友關係。

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