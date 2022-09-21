研究指抑鬱症增老年失智機會達51%　及早情緒治療可減低風險

中國最新一份研究指，抑鬱症可增加51%的老年失智風險，但若抑鬱症患者積極接受治療，失智風險則顯著低於未治療的人群。該成果近日已發表在最新一期國際學術期刊《生物精神病學》（《Biological Psychiatry》）雜誌上。



9月21日，上海復旦大學附屬華山醫院表示，近期，該院神經內科郁金泰教授臨床研究團隊聯合復旦大學類腦人工智能科學與技術研究院程煒教授團隊，在一項納入30餘萬人群佇列的前瞻性縱向研究中發現，抑鬱症可增加51%的老年失智風險，而其中積極抑鬱治療人群發生失智的風險顯著低於未治療的人群。

上述研究團隊進一步將抑鬱症按病程變化，分為症狀持續嚴重、持續溫和、進展和緩解4種，其中前3種抑鬱病程會升高失智風險。在持續溫和、進展的抑鬱病程中採取抗抑鬱治療才能預防失智的發生；而在持續嚴重的抑鬱病程中，治療抑鬱對預防失智無效。該研究指出，抑鬱症可增加失智風險，但及時進行抗抑鬱治療將有助於預防失智的發生。

目前治療抑鬱症主要以藥物為主，有助患者減輕負面情緒以及提升動力和集中力。（圖片：Shutterstock）

抑鬱症第二個發病高峰：50至60歲

據郁金泰介紹，抑鬱症是最常見的精神疾病之一，其第二個發病高峰年齡在50至60歲，其特點是經常反覆發作，形成不同的病程。既往研究大多數僅比較了患有或不患有抑鬱症群體的失智發病率，卻忽略了不同抑鬱病程群體的失智發病風險可能不同，採取抗抑鬱治療後的臨床獲益可能也不同。

針對這一現況，研究團隊利用英國生物樣本庫佇列，調查了354313名50至70歲的參與者，平均隨訪時間為11.9年，對不同抑鬱症病程及其治療和失智風險之間的關係以及可能的機製作了深入研究。

抑鬱症增5成失智機會 治療可降3成發病率

研究團隊首先以健康人群為對照，發現患抑鬱症的群體失智發病率增加了51%。隨後，研究團隊將人群限制在4萬餘抑鬱症患者內部，對比了採取抗抑鬱治療和不採取治療的人群的失智發病率，發現採取抗抑鬱治療的人群失智發病率降低了31%。當按照失智的亞型分組時，團隊發現，抗抑鬱治療可以有效地預防血管性失智和其他失智。這可能是由於不同種類的失智發病機制不同。

老人失智：健忘和阿茲海默症都會喪失短期的記憶，但阿茲海默症患者通常會伴隨著易怒、焦慮等情緒，例如找不到東西放在哪。（cdc／unsplash）

隨後，團隊基於2000至2010共11年期間的抑鬱診斷記錄將抑鬱症病程分為：持續嚴重（有嚴重抑鬱程度的診斷記錄，持續2年及以上；共2281人），持續溫和（有輕度或中等抑鬱程度的診斷記錄，持續2年及以上；共3159人），進展（抑鬱症程度加重或兩年內新發抑鬱；共3462人），以及緩解（抑鬱症程度減輕或抑鬱症痊癒；共3578人）。研究發現：與健康對照相比，抑鬱持續嚴重、持續溫和及進展的三種病程的失智風險分別增加了79%、98%和195%，而抑鬱症緩解的亞組的失智發病風險並不比健康對照組高。

通過進一步將抑鬱症群體分為治療組和不治療組，團隊發現，儘管進展型抑鬱症的失智發病風險增加的最多，採取治療後，其風險降低程度也最多，平均降低了49%。持續溫和型抑鬱患者治療組相比於未治療組的失智發病率也有所降低，平均值為29%。然而，持續嚴重型抑鬱患者的治療組與未治療組相比，失智發病風險無差別，提示治療對於失智的預防效果不佳。因此，抑鬱患者應及時採取抗抑鬱治療，從而預防失智的發生。

報道指，該研究成果確立了抑鬱病程軌跡與失智風險的關係，並且提出抑鬱症患者及時行抗抑鬱治療將有助於預防失智的發生。郁金泰為此倡導，大家應積極預防抑鬱症，罹患抑鬱症的人群應及早治療，進而預防或減緩失智的發生。