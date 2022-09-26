敦煌考古編制崗位零應聘　官媒：鐵飯碗無人問津要找准原因解決

近年來，年輕人都熱衷於投身公務員行列，帶有編制的考古所崗位卻零應聘，其中「敦煌考古編制崗位無人問津」的話題登上熱搜。

對於考古行業的求學者而言，能否適應高強度的工作、惡劣的環境等，影響到他們畢業後是選擇其他行業，抑或走向考古之路。目前，考古界也在尋求方法，試圖擺脫考古人才短缺的困境。



研究院考古研究所面臨的困境，折射出中國文保人才緊缺的現狀。敦煌考古編制崗位空缺、人才斷檔，是當前亟需解決的問題。據了解，招聘要求必須要「雙一流」或八大美院的碩士研究生，年齡35歲以下。

事實上，考古研究、文物保護一直是門檻較高的專業，對文化素養有一定要求，而敦煌學是以敦煌遺書、敦煌石窟藝術、敦煌史蹟和敦煌學理論等為主要研究對象，決定了從業者必須擁有對口的專業基礎。

敦煌研究院考古研究所所長張小剛稱，今年考古所編制都有所增加，導致願意到敦煌的應聘者更少，本來有5、6個人報名，最後卻全部缺考。不少受訪者提到，敦煌偏僻的地理位置、嚴格的招聘和工作要求、較低的薪資待遇等因素，讓很多應聘者望而卻步。

敦煌研究院考古研究所的崗位逐年增加，卻鮮少有人問津。中國人民大學歷史學院考古文博系副教授曹斌認為，人才在任何行業都是其發展的根本，提升考古的人才數量和質量，首先要抓人才培養，希望用人單位可以放低「本科門檻」。

考古專業的人數較少，也是造成「零應聘」現狀的原因之一。相對於其它熱門學科，實習難、就業環境艱苦、方向專一等問題，在某種程度上成為大學生選擇考古專業的阻礙因素。

從地理位置而言，敦煌地處西北，位置偏遠，與許多大城市在經濟發展上存在差距。大學畢業後，年輕人當然會更加嚮往大城市發展，因此地理位置偏僻、工作環境艱苦、招聘門檻高，加上較低的薪資待遇，種種因素讓專業人才對考古編制望而卻步。

為了解決人才短缺問題，今年5月，山西省文物局等五部門聯合印發《文物全科人才免費定向培養實施辦法》，其中提到山西省未來5年將通過高考面向全省117個縣（市、區），定向培養600位文物全科人才。有研究院工作人員認為，這種「訂單式」人才培養模式值得借鑒。

山西省全國重點文物保護單位共531處，位居全國第一。圖為山西博物院。（微博＠山西博物院）

《光明日報》指出，隨着經濟社會的發展和文化水平提升，中國考古學站在新的起點上，正在開啟一個學科發展的時代。新時期考古發展的需要則對考古人才培養提出了更高的要求。找到痛點，精準施策，在談堅守與奉獻之前，不妨先做好功課，切實考慮到專業人才的切實需求。

要稀缺人才，不僅要談理想抱負，也要談實際待遇。良好的發展環境，方能讓考古情懷不是負擔，更能讓實際的待遇沖淡環境的艱苦。如若不能降低學歷門檻，就要在待遇上給予一定程度上的提升，讓付出和實際回報成正比。如提供適配的發展空間、齊全的生活配套設施，與職位匹配的薪資待遇等等。多措並舉，才能更好地破解考古招人難的問題。