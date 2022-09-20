距今4000年　山西碧村遺址外城門具防禦性質　或為黃河畔關口城市

山西省考古研究院公布，山西碧村遺址外城門具有明顯防禦性質，認為該處石城在龍山時代應為黃河畔一座關口城市。



據介紹，碧村遺址位於山西省呂梁市興縣碧村村北，地處蔚汾河與黃河交匯處，面積約75萬平方米，時代主要為龍山晚期，距今4200年至3800年，其中最興盛時期距今約4000年。

考古項目領隊、山西省考古研究院華夏文明研究所所長張光輝介紹，該遺址是一處具有內外雙重城牆的石城聚落，碧村先民借助遺址南、北、西三面環河臨溝的天險，在遺址中部、東部各修築一道城牆及城門，控制進出通道；外城牆及城門位於東部城牆圪垛地點，內城牆及城門位於遺址中部的石門墕，核心建築則修建於地處內城的小玉梁地點。

小玉梁地點為遺址中心台城，是一個四周砌築護牆的高台，分布着一批以大型連間房址為核心的石砌建築群。台頂中心建築為一組連間大房址，共五間，以中心面積最大的F2向兩側依次縮進式排列，地面、牆面製作考究，房址中央的圓形地面灶直徑最大達2.6米。

另外，東、南護牆保存較好，方向與房址平行或垂直，採用兩堵均為1.6米的石牆拼合而成。依靠護牆邊角修築有一些功能各異的房址。

在距離小玉梁約1000米的遺址東部城牆圪垛台地，發現了其外城牆及東城門。城門南北對稱，佈局嚴密，主體由三個呈「品」字形大型墩台圍合而成，中心設置小型墩台，兩側銜接障牆。入口設在南北兩側，南側僅存硬地面，因廢棄後期被封堵；北側入口基本完整，通過北側入口經過兩道甕城，就可抵達城內。

張光輝認為，外城門形制規整，結構嚴密，具有明顯的防禦性質。碧村遺址佔據控扼黃河與蔚汾河關口的突出戰略位置，其沿外城牆、內城牆、中心台城逐步下降到入黃河口處的線性佈局，以及層層設卡、背靠黃河面向東方的城門系統，強烈指向其可能會發揮著黃河關口作用。