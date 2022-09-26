四川地震｜水電工開閘洩洪被困失聯　獲救後親述17天的生死經歷

9月5日，四川甘孜州瀘定縣發生黎克特制6.8級地震，至少93人遇難，25人失蹤。在地震中堅守崗位開水閘洩洪、後被困失聯17天的水電站員工甘宇，上周三（21日）在雅安市石棉縣猛虎崗被村民尋回，隨即被送院救治，直至昨晚（25日）從華西醫院深切治療部轉入普通病房。

今日（26日）， 甘宇接受《紅星新聞》採訪時，就講述了17天的生死經歷。



甘宇透露，目前的身體狀況和精神狀態已恢復，但偶爾會想起地震的事情。他表示，失聯期間只有自己一人，非常孤單，但他沒有放棄，「就想活下來。 （我想）附近肯定有人在找我，肯定要讓他們發現我自己嘛」。

他憶述，失聯期間只能一直叫救命，身上又沒有任何生火工具，自己也嘗試過生火，但當地每晚都會下雨，根本「生不起來」。每當下雨時，他只能穿上雨衣瑟縮一旁，偶爾在懸崖邊上避雨。

甘宇稱，地震時遺失了眼鏡，500度近視的他根本無法看清前路，飢餓時只能喝水或進食野生的奇異果。雖然沒有遇到野獸，但每當聽到野獸的叫聲時，他都會躲在陰暗的角落，縮成一團不發聲。

地震時，甘宇與另一員工羅永堅守灣東水電站，爬上大壩緊急打開兩個水閘，避免下游村莊被淹。甘宇記得，開水閘洩洪後，兩人在大壩上留宿一晚，由於周邊環境危險，他們就想自救；羅永是本地人，於是帶他往山上走，至翌日手機收到信號，他於是打電話求助，原地等待救援。

地震前的灣東水電站。（封面新聞）

他表示，當時兩人已被困2、3天，一直沒有進食，「羅永說反正都要走，我們往前走一點，他們來接我們也近一點。因為到處都垮了（路很難走），（我）體力耗盡了，如果兩個人再這麼耗下去，更加走不下去，（我）就讓他去找救援，我在這裏等，我的體力也沒有他好。他出去了，也能救我」。

甘宇在原地等了3、4天後，就決定沿着羅永之前離開的方向往前走。直至上周三，終於被村民發現並獲救，「我喊救命，聽到有人回應，知道有人了，所以就一直喊救命。看到他很激動，終於有人發現我了」。

華西醫院相關工作人員此前介紹，經初步診斷，甘宇全身多處軟組織挫傷，肋骨骨折，左下肢腓骨骨折，伴有嚴重感染。在深切治療部留醫4天後，甘宇轉入普通病房休養，目前精神狀態良好。

親屬表示，目前甘宇的說話、意識都沒有問題，精神狀態良好，可正常進食，但身體仍較虛弱，需要靜養。由於他下肢等部位有骨折，院方將為他安排手術治療。