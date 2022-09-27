奇異莓皮薄光滑果肉香甜　原來與奇異果是親戚？

近期，一款如車厘茄般大小、外表翠綠光滑的水果「奇異莓」（Kiwiberry）在網上爆紅。值得一提的是，奇異莓和奇異果是親戚，口感亦不相上下。

到底奇異莓是什麼水果，其營養成份與奇異果又有什麼不同？



奇異莓表皮薄、翠綠光滑，卻只有蜜棗般大小，果肉與奇異果一樣，口感也不相上下。簡單來說，奇異莓就猶如外皮無毛的奇異果。

江蘇省農業科學院果樹研究所研究員、江蘇省特色果樹產業技術體系獼猴桃創新團隊崗位專家錢亞明表示，從生物學上方面，奇異莓和常見的奇異果是同一個屬，但分屬不同的種。

一盒6個的奇異莓售價約為10至20元不等。（微博@冰冰其實並不冰）

中國科普作家協會會員楊曉洋介紹，奇異莓雖然字帶 「莓」，但和草莓、樹莓等沒有關係，它是一類無毛的奇異果，一般包含軟棗獼猴桃、狗棗獼猴桃和黑蕊獼猴桃。它們都原產中國，到國外卻搖身一變成為奇異莓。

他表示，奇異莓在安徽、福建、重慶、河北、黑龍江、遼寧、山東等地都能找到，俗稱軟棗子、圓棗等，「是很多人兒時的美味野果」。從營養方面，奇異莓和奇異果一樣富含維生素 C，同時還含有類黃酮、有機酸、蛋白酶和多種微量元素，是營養價值較高的水果。

奇異莓在安徽、福建、重慶、河北、黑龍江、遼寧、山東等地都能找到，俗稱軟棗子、圓棗。（微博@好多kiki醬）

在國內，奇異莓一般只在超市中銷售，且售價相對較高，一盒6個的奇異莓售價約為10至20元（人民幣，下同）不等。銷售員透露，奇異莓的銷售情況並不好，一個月只能賣出約30盒，「購買奇異莓的消費者，一般在網上對它略有了解，想買一盒嚐嚐鮮。總的來說，這種水果還是比較小眾的」。

有種植者稱，國內的奇異莓市場近幾年剛起步，品質也參差不齊，因此花高價也不一定能買到好的奇異莓，另奇異莓的果皮薄，果實嬌嫩，簡單捏握都會造成淤傷，因此儲運要求嚴苛。此外，大眾對奇異莓的認知度並不高，銷量少再加上儲運包裝成本高，奇異莓整體的價格難以降低。

有水果批發市場的員工稱，近年市場上還出現過嘉寶果、蓮霧、水晶楊梅等新奇、稀少的水果，其價格較昂貴，通常只出現在中高檔的水果店中，由於較為少見，從而提升了大眾對這類水果的新奇度。他認為，奇異莓走的正是新奇銷路，若盲目擴大規模，反而沒有市場。