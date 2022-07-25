泰國曼谷有大學爆出校園欺凌　新生被迫剝光豬　全裸當眾跳舞

位於曼谷的東南亞大學（Southeast Asia University）近日傳出一起校園醜聞，數名大一新進男學生被迫在迎新儀式中裸體跳舞，而現場還有女學生在，影片被上載上網後引發爭議，不少網友直呼欺凌，校方將進行調查，並對相關人員進行懲處。



新生被迫裸體跳舞 陋習網路掀爭議

影片中3名電機工程系大一新鮮寬衣解帶，直至一絲不掛，上傳影片的Twitter網友Red Skull（@RedSkullxxx）介紹，這是該系的「欺凌儀式」，並批評：「這是甚麼年代？後輩要脫光才能取悅前輩？天才與白痴只有一線之隔。」

網民Red Skull上載大學新生被前輩欺凌的照片及片段：（按圖了解）

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該網友表示，儀式發生在曼谷的校園內，並且司空見慣。東南亞大學隨後發表聲明，表示校方就此類迎新事件有明確的政策，其中一條是禁止在校外舉行迎新活動，並嚴禁侵犯新生的權益；將對此事件展開調查，懲處涉案人員。

迎新儀式惡名昭彰 雖禁止但仍普遍

這種源自美國兄弟會、在泰國已惡名昭彰的迎新儀式，當地稱為「rab nong」(意指「接受年輕人」)，泰國大多數大學已禁止，但實際上仍非常普遍，高年級學生會將新生引誘到校外惡整，以防校方發現，比如喝酒或被羞辱，有時甚至造成致命後果。

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開心入學卻喪命 媒體籲教學生「尊重他人」

2022年3月，呵叻府東北皇家理工大學（Rajamangala University of Technology）一名19歲大一新生在校園外參加迎新，卻慘遭毆打至死，32名涉案學生遭法辦。《曼谷郵報》因此透過社論呼籲教育體制應改革，教導學生如何尊重他人，避免成為暴力文化下的受害者。

在2014年，一名16歲學生參加巴吞他尼技術學院（Pathum Thani Technical College）的歡樂之夜，被迫大量飲酒，高年級並將他的臉壓入沙子中導致窒息死亡。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】