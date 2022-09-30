神曲《我的滑板鞋》原唱曾被指精神分裂　本人否認：我爸亂說的

撰文：孫聖然
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「摩擦摩擦，在光滑的地上摩擦，似魔鬼的步伐」。神曲《我的滑板鞋》2014年在內地爆紅，更掀起一陣模仿浪潮，歌曲唱作人龐麥郎亦因此一夜成名，走入大眾的視野。
惟龐麥郎的星途並不一帆風順，在《我的滑板鞋》之後他因再無代表作而被漸漸遺忘，本人也疑似患上嚴重的精神分裂症，甚至被送往精神病醫院治療。
近日，龐麥郎走出精神病院，被內媒問及病情時表示，「我沒有精神病，也沒有精神分裂，我爸是亂說的，哪有精神分裂。」

龐麥郎本名龐明濤，1984年出生在陝西省漢中市寧強縣，2014年因一首搞笑與洗腦的歌曲《我的滑板鞋》在內地爆紅，但在此之後他並無突出作品，只是常常接到一些商業演出，名氣亦隨著歌曲熱度的降低而漸漸「消失」。

此外，龐麥郎的一些個人舉動還引起諸多爭議，包括有傳言指他商演不合作經常爽約，成名後耍大牌、不認識父母、自稱是台灣人，因此有不少網民評論他是「跳樑小丑」。

有關龐麥郎患上精神病的消息，是出自他的前經紀人白曉去年3月發布的一條長達7分鐘的影片，白曉透露龐麥郎患有嚴重的精神分裂症，「他無法控制自己的身體，可能會自殺也可能會傷害他人，所以將其強制送進精神病院。」龐麥郎亦因被指有精神病「重回」大眾視野。

及至2021年12月，龐麥郎從精神病院出院之後，在一個酒吧做了首場演出，此後幾乎沒有再登台。他還簽約了新公司，走直播路線，儘管直播間罵聲不斷，新公司負責人和龐麥郎都表示不在意。

內媒《上游新聞》周四（29日）報道指，龐麥郎出院後做了大半年直播，已經在長期沒有收益的情況之下從杭州回到了陝西來家近兩個月。問及對於外界盛傳的精神病病情，龐麥郎矢口否認，「我沒有精神病，也沒有精神分裂」，還責怪自己的父親送他去精神病院，把事業搞得一團糟。

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