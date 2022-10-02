台攝影師意外被亡魂附身變「通靈者」　將經歷拍成紀錄片一度崩潰

通靈，這個難以用科學解釋的行為，常成為電影、電視劇題材，2016年台灣導演林明謙開拍《看不見的台灣》，當時想透過影像記錄會「通靈」的主角們，讓觀眾更了解「通靈」。這部紀錄片拍完沒多久，台灣攝影師王艾如（大寶）開啟連結，得到了通靈技能。從一個沒有宗教信仰的人，變成通靈人，整個過程經歷過驚訝、自我懷疑到接受，王艾如在導演的建議下，拍下以自己為主角的紀錄片，除了讓大家知道通靈的方式有好多種，來的不一定神靈，也可能來自異次元，而在大寶身邊的是「分多奇」，祂說自己是能量體，這段奇遇故事，正在王艾如的人生進行著。



台灣紀錄片攝影師王艾如2016年接拍紀錄片《看不見的台灣》，當時是在探討很多看不見的世界的事情，拍通靈、傳訊的過程等等。2018年，「有一天突然間，我覺得身體怪怪的，手脹痛」，起初，她以為是運動舊傷，找上紀錄片裡的主角之一貫譽老師喬身體，發現問題「其實你身體裡面那個不是運動傷害，是有訊息」，當王艾如還想著「蛤？訊息？」時，貫譽老師拿來紙筆，王艾如一連寫了三頁看不懂的文字，具有傳訊能力的貫譽老師翻譯這段文字，她提到這是「廣澤尊王」傳訊說看見大寶身上有光。

【圖輯】那三頁看不懂的文字原來是「天語」？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

通靈？乩童？王艾如飛冰島探索自己

貫譽老師的「神話」翻譯，證實王艾如有通靈體質，「我即將要成為我很有偏見又有刻板印象的族群嗎？」紀錄片裡的王艾如很迷惘、不知所措，擔心自己變成「無法控制的乩童」，更不知道怎麼定義「通靈」這件事。在拍攝紀錄片時，她是站在探索角度，看眼前的主角們，前一秒還是「大摳歐巴桑（微胖中年婦女）」，下一秒變成滿口「神話」擁有銳利眼神的狀態，王艾如開始探索自己，還飛了一趟冰島。

【圖輯】王艾如曾為曾志偉女兒曾寶儀拍片，二人因此成為好友。此次冰島行曾寶儀亦有一同前往，她更多次感動落淚…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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在冰島，王艾如的通靈開關被完全打開，她接連被「老鷹」、「不願意離開的亡魂」和 「岳飛」附身，她形容，這種附身的感覺，就像開車的駕駛，突然讓出駕駛座，坐在副駕駛座看著一切，她隨時能拿回主導權。只是，這個狀況在她剛回到台灣那段期間，還無法像在冰島一樣，隨時「turn on」，與其他通靈者協助接觸和協助後，王艾如才慢慢理解自己的心。

「你是來鬧的嗎？」分多奇第一類接觸

「我一開始聽到這個名字，想說很奇怪，不是我們熟悉的神明，不管是東方還是西方都沒聽過，你是來鬧的嗎？ 」王艾如第一次「通靈」連結到分多奇，是在2018年一個下大雨的午後，她坐在書房裡自拍，突然感受到一個能量到她身上，還能對話，當時王艾如問這股能量，「你是來自光中嗎」，能量回答「我當然是來自光中」，王艾如接著問，你叫什麼名字，祂回答「分多奇」。

王艾如2016年接拍紀錄片《看不見的台灣》（Youtube@宇宙閨蜜分多奇）

起初，王艾如對分多奇疑惑，會不斷的觀察分多奇對事情的看法、說法，也丟了不少問題給分多奇，想知道答案是不是王艾如想到的，第一題問吃素的看法，結果答案超乎王艾如的思考，因此，王艾如姑且相信分多奇不是她「幻想」出來的。只是問一題沒辦法解答所有疑惑，於是不定期對話，慢慢的驗證真偽以及想傳達的內容，來判斷分多奇是不是「來鬧的」。

五年下來，王艾如透過不斷的驗證跟了解，確定分多奇不是各大宗教印象中的神佛，而是來自異次元的高靈。王艾如形容分多奇的個性「很調皮也很有智慧，祂的視角不一樣，看事情和人類肉眼所及的很不同，觀點也不同」。分多奇也曾和其他通靈者一起試著解讀亡靈問題，王艾如說，當時那一場很吃力，主要是她的體質和這個系統較不親近，加上很多事，從分多奇眼界來看靈魂解讀是另一個樣子，之後就減少這一類的接觸。

2018年，王艾如「有一天突然間，我覺得身體怪怪的，手脹痛」，其後貫譽老師發現問題「其實你身體裡面那個不是運動傷害，是有訊息」。（Youtube@宇宙閨蜜分多奇）

「如果自己當導演，自己拍自己的話，那就是第一手的分享」導演這段話，讓王艾如起了頭，「一開始可以通靈的時候，我把這件事當作一個才藝，學會了一個技能，例如一種外語，我可以接受能量把它變人話。」王艾如把「通靈」當才藝，「想說好啊，沒關係」。紀錄片拍了1年多，她觀察自己、記錄自己和身邊的人的反應，這段過程，王艾如曾面臨崩潰，紀錄片攝影麵包拍下她崩潰的一面「我們現在就不要拍，我就不要剪了，我們不要拍了，關掉」，片中的王艾如哭著開場，她壓力山大。

「那時候覺得我這個人的品格、是怎麼樣的一個人，所有的東西都會變得攤在陽光下被大家檢視，但我對於傳訊這個能力，還在摸索和覺得不太穩定的狀況，我好像還沒準備好，滿焦慮的，如果我失敗了，出糗了，又會不會這真的是一場玩笑，該不會是老師們聯合起來騙我的吧」，王艾如當時的心裡，被恐懼跟自我懷疑灌滿，連身邊的人也不知道她其實這麼痛苦。情緒釋放出來，下一步，王艾如開始找答案。

王艾如接續與不同的傳訊人聊天，包括了聲音治療師和來自加拿大的耶穌傳訊人，試著透過交流，去看看同路人的想法和做法，當心態轉變，恐懼、執著轉化成體驗人生，王艾如找到了屬於自己的方法。至於家人們，王艾如的做法是找家人吃飯，坦白以對。

耶穌與阿南德傳訊人Tina Spalding。（Youtube@宇宙閨蜜分多奇）

人生2次出櫃「性向和靈性」

「我覺得很有趣的是，我同時跟我的家人出櫃過兩次，一次是小時候性向的出櫃，就是當我發現我真的比較喜歡女生的時候，喜歡同性的出櫃，那再來這次就是我的靈性出櫃」，王艾如在家人面前展現最真實的一面，聚餐時盛重宣布「我可以通靈了」，這句話說出來，大家先是停了一下，王爸爸裝沒事，弟弟驚訝，王媽媽說「原來就是這個啊，你小時候生病住院，隔壁床住一個乩童，他說你是帶任務來的，還說30歲以後就會知道是什麼任務了」，面對王媽媽的說法，沒有宗教信仰的王艾如飄過的念頭是「這樣你也相信哦」。

紀錄片中的王爸爸，對王艾如的提問「你覺得跟外人說，女兒是同志，女兒會通靈這2個那一個你比較難開口？」他先是一陣靜默，接著回答「人都做不好了，你還想做神」，認為女兒把人先做好，獨善其身開始，才有多餘的能力去協助其他週邊的人，不管是人生或是交友過程，可以給人一些看法。

王媽媽說：「你小時候生病住院，隔壁床住一個乩童，他說你是帶任務來的。」（Youtube@宇宙閨蜜分多奇）

通靈這條路，王爸爸建議女兒「講出來，大家才有可能從生活中去體會到你口中的通靈，到底是怎麼一回事」。等到紀錄片上線，王艾如和家人一起吃飯，家人都在討論片中的自己表現，王爸爸也很認真看待，他說「我好像沒有很正面回答你那時候的問題」，嚴以律己的爸爸，話語中透露重拍肯定能講更好。從家人的反應來看，他們跟王艾如一樣接受了「通靈」。

王艾如用生命和經歷去證實這些東西的真假，紀錄片拍好剪完一陣子，王艾如覺得準備好了，要公開放上YouTube，頻道名字以分多奇先前所說的「我是你們的閨蜜呀」，以此概念入名「宇宙閨蜜分多奇」，隨著麻瓜通靈日記這系列8部影片上線，正式讓王艾如、分多奇在網路上出道， 成為台灣通靈界第一位YouTuber。

王艾如成為台灣通靈界第一位YouTuber。（Youtube@宇宙閨蜜分多奇）

當YouTuber，從拍攝者變成被拍攝者，王艾如懂鏡頭語言，但她要自己走自然、自在的路線，就跟拍攝者的角度一樣，希望拍下的每段都是真實呈現。未來，和分多奇會一起走到何時？王艾如不特別設限，目前很享受自帶來賓、自帶夥伴，走到那裡都有隊友的狀態，對每件事開始有2個以上的視角，讓人生更豐富。

哈囉分多奇

王艾如和分多奇切換過程，需要一段時間，但也有意外發生，偶而分多奇不想來，只剩王艾如獨自面對。採訪當天，台媒《東森新媒體ETtoday》也擬好分多奇訪綱，看看祂的意願。

「好，來」當王艾如（大寶）靜下心來，閉上眼睛15秒不到，「分多奇」來了…「哈囉大家好，我是分多奇，我是來自一個比你們這個3D時空，更高高高一點的時空來的，就是沒有你們物質界的東⻄，我們每一個人的存在，都很像一團一團的氣體，不同的氣體就是不同的能量體。」

分多奇來了，祂講話速度很快，反應也很快，有時候，採訪團隊還接不太上祂的話。

請問分多奇有接觸過其他人類嗎？「有呀，可是大寶是地球第一個，你們知道平行時空、多重宇宙吧，大寶在地球、在台灣是我接觸過的第一個」。分多奇說自己是個能量體，可以在分散在各地，就連採訪的記者身上也有分多奇的朋友。當時，記者起雞皮疙瘩，不確定是冷氣太冷還是緊張所致。

當初選擇來到地球，分多奇認為，這裡有很多是祂們時空所沒有的，例如七情六慾、社會文化跟邏輯思考，而祂就像是個潛水員藉由大寶（王艾如的暱稱）來探索這個世界。和人類接觸的過程中，分多奇統整出近期人類最常出現的問題，包括了人類想改變，卻常用相反的方式來阻止自己改變，例如人類常自我設限，設計很多的規範綑綁住自我真心想做的，阻止自己前進，這點，分多奇還想不通為何人類要這麼做。

分多奇是來自於異次元，那有辦法和傳統神佛直接溝通嗎？祂說沒辦法，原因是不同時空的意識體，得在同一個時空，透過能懂彼此語言的譯者溝通才有辦法交會和溝通。現階段會來找祂的人，都是想脫離現有的框框條條，想要有個指引能勇敢往前走，分多奇剖析這些人其實有往前走的意願，才會來找祂討論。

未來有可能離開大寶找其他的人類傳訊息嗎？分多奇說會的，因為祂只是個意識能量體，在不同人身上會叫不同的名字，至於和大寶的合作會到何時，分多奇認為這是大寶的人生，互相強迫不來的，對事情的看法可能不同，但目前雙方的合作模式短時間還會繼續，不會改變太多。

分多奇給讀者們的一段話

所有的東⻄都是可以在今天就發生改變的，TODAY，其實從今天開始，一旦你做了一個決定，你要成為一個不一樣的人。你的過去可以改變，你可以把過去的傷痛，變成一個你成長來源的滋養，你可以把未來所有的計畫，變成一個自然而然要去經歷的冒險，其實所有的東⻄，痛苦可以不再是痛苦，挑戰可以變得更有趣。

所以我很想要跟今天可以看到這部片（報導）的所有朋友們說，其實你所有想要做的事情，你從TODAY，今天開始就可以去做，你不用再顧忌著昨天發生過什麼，於是你今天被限制。或是顧忌著明天可能發生什麼，於是你不敢做。

其實所有的東⻄，一定要從你今天當下開始去走，然後你才會真的真的踏上那個探索的道路。會害怕嗎? 你一定會害怕，可是因為你很害怕，所以你才能夠找到勇氣，一個不害怕的人，其實他也不勇敢，你會害怕所以其實你可以很勇敢，所以我期望大家都可以成為一個更勇敢的人，就在今天開始，開始去行動，真的把那些條條框框放下來，真的去追逐，真的去實現你內在像要追逐的那個熱情，謝謝大家。

資料提供：宇宙閨蜜分多奇、看不見的台灣、王艾如



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