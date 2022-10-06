台男疑拒配合詐騙遭殘酷虐殺 女友公開生活照 喜愛小動物彈結他
撰文：ETtoday
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台灣陳姓男子5日倒臥在桃園市桃園區溫州公園籃球場旁草地，警方與消防人員到場確認已死亡多時。
死者陳男家屬則質疑死因應與詐團有關，要求一定要重判，「我希望他們都死」。
而陳個性爽朗，陽光男孩的日常生活照現在也曝光了。
性格陽光喜歡戶外活動 點擊放大瀏覽死者女友公開的生活照：
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5日桃園警察分局埔子派出所接獲民眾報案，指稱桃園區溫州公園步道上有男子路倒疑似死亡，警方循線追查後，於5日上午11點將疑似涉案人帶返調查，但4人均否認參與毆打，推稱是在逃另一名男子涉案。
死者母親接受採訪時指出，兒子只因4萬元台幣就被打死，「這5個人（兇嫌）也太賤了吧」，死者母親激動表示，「我不要錢，我希望他們都死，我不要錢，我不缺這個錢，我希望重判，我一個兒子，我不曉得怎麼說，我養一個孩子容易嗎，殺人不過頭點地，可是孩子是被狠狠打死，看到照片真的無法原諒，打到我自己都認不出我兒子」。
死者母親回憶，當時警方跟她說已經找到兒子，可是應該是往生了，「當下我想怎麼可能，我兒子很壯碩，你說單手徒手三四個還不是他對手，因為他非常有力，因為他搬運工，一個冰箱1樓直接搬到3樓都沒問題」。
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死者的王姓女友提供陳男生活照，並向媒體表示，原本還有跟陳男聯絡，但是過了半天怎麼聯絡都連絡不上，LINE也都沒有回，「平常不會這樣，相當擔心」，而且陳男手機沒電也會跟她講，手機也絕對不會關機，當天打電話聯絡時是處於關機狀態，心中感覺不對勁，沒想到發生憾事。
從照片可看到，陳男身材壯碩，常與女友一起外出遊玩用餐，兩人感情相當好，而陳十分喜歡戶外活動，不僅會結他入鏡，女友還拍下他逗弄小動物的照片。
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