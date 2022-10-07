丈夫偷食6年 小三每次上床收5000共收167萬元 人妻一計次數崩潰
撰文：ETtoday
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台南一人妻發現丈夫偷吃小三長達6年，小三還傳訊給他說「你睡我的時間每天5千元」，並計算6年來每周見面1-2次，2人共睡了334次，共達167萬元（台幣，下同），讓人妻看了崩潰，怒向小三提告。台南地院審理，認為小三侵害配偶權，判小三應賠人妻30萬元，案經上訴到二審仍維持原判，全案定讞。
正宮指控，小三和她丈夫交往6年，期間發生數百次超友誼關係。
小三還換算這些年上床的價值，傳微信給人夫說：「你睡我的時間每天新台幣5千元，2014年11月至2019年10月，每周見1次面整天，每次休息4個小時，一年54週，共約270次；2019年11月至2020年2月，每週見2次面整天，每次休息5小時，共約64次。270次＋64次＝334次ｘ5000元／次＝167萬元……」
讓正宮看到大受打擊，打電話要求小三不要再與她丈夫聯絡，結果在去年4月又發現2人有金錢往來，讓她崩潰不已，對小三提告求償150萬元。
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全案審理時，小三承認和人夫交往，但表示去年2月接到正宮的電話後，就和人夫分手。
她不但支付人夫分手費，她的直銷事業也因被人夫和正宮檢舉，被處高額罰款而歇業，她是中低收入戶，又要扶養父親和未成年女兒，無力賠償鉅額求償。
法官審理後，判定小三侵害配偶權屬實，審酌人妻為無收入的家庭主婦，小三名下財產總額也為0元，判小三應賠30萬元，案經上訴到二審仍維持原判，全案定讞。
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