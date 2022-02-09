殭屍校園｜超搶鏡「肥仔」原本竟是靚仔Oppa　為拍戲增肥32公斤

Netflix韓國校園喪屍劇集《殭屍校園》全球爆紅，演員聲勢跟着高漲，身份背景也跟着被掀出。其中一名「開心果」擔當角色梁大修由林載赫飾演，他雖有經紀公司幫打理事務，但不是全職演員，現在仍持續打工維持生計，公司透露他的近況，「無關於作品的人氣，一如既往勤勉地生活着」，掀起一陣討論，更有許多人對他另眼相看。



27歲林載赫並非全職演員，但他對於演戲抱有極大熱忱，除了是演技補習學院出身，2016年更同時錄取2間大學，分別是東國大學演劇學系以及韓國藝術綜合大學演技系，因而被經紀公司STUDIO SANTA CLAUS相中，積極簽下他的合約。

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透過《殭屍校園》爆紅，但林載赫主演的戲劇作品不多，2020年以戲劇《Alice》正式出道，再來就是《殭屍校園》，這些年為了維持生計，他兼職各種打工工作，包含外送員、各種勞工性質的工作，就連戲劇《殭屍校園》成功之後，他也沒有辭去工作，依舊勤奮地堅守原崗位。

經紀公司STUDIO SANTA CLAUS也坦言，林載赫為了「梁大修」角色煞費苦心，當年簽進公司時，他的體態較圓潤、因此被吩咐減肥，成功減下30公斤，但為了爭取「梁大修」角色，他又刻意吃胖32公斤，目前則是重新鏟肉25公斤，維持在82公斤的身材。

根據公司曝光的近況照，林載赫整個人小了1號，肉肉圓臉也消瘦不少，令不少網友直呼「認不出來是他」、「差好多喔」，也有人表示「演員真的辛苦了」。

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