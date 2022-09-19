威廉王子2.0？靚仔王室成員為英女王守靈 俊俏側臉驚人相似
撰文：ETtoday
出版：更新：
英國已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）的8名孫子女17日進行守靈儀式。除了哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子）、威廉王子（Prince William）穿上軍裝的樣貌引發討論，愛德華王子（Prince Edward）的14歲兒子塞文子爵詹姆士（James, Viscount Severn）也成為關注焦點，因為他與當年出席戴安娜王妃（Princess Diana，又譯黛安娜王妃）葬禮的威廉王子非常相似。
太陽報報道，這是英國王室史上第一次納入孫子女守靈儀式，由威廉領頭、哈里王子第二，帶領其餘6名女王孫子女入場，年紀最大的是為長公主安妮（Princess Anne）之子、44歲的菲利浦斯（Peter Phillips），年紀最輕的人為愛德華王子的14歲兒子塞文子爵詹姆士。
依據隊形，威廉、哈利站在女王靈柩前後，其他人則是站在左右兩側，就在儀式進行之際，一旁排隊致哀的民眾也從他們身旁經過。
其中，14歲塞文子爵詹姆士為女王守靈的樣子也成為外界關注焦點。許多人認為，這一幕似乎與1997年威廉及哈里出席戴安娜王妃葬禮的情景相似（點擊放大瀏覽）：
+24
「忍不住一直想到，塞文子爵詹姆士留着那頭鬆軟頭髮，看起來有多像當年戴妃葬禮上的威廉」、「年紀小的詹姆士長得太像威廉王子」。
1997年8月31日，戴安娜在法國巴黎因交通事故死亡，得年36歲；1997年9月，當年15歲的威廉、12歲的哈里走在母親戴安娜王妃靈柩後方，在父親查理斯王子（Prince Charles，又譯查爾斯王子）、祖父菲臘親王（Prince Philip，又譯菲利普親王）、戴安娜弟弟的陪同下，一起送別母親。
儘管多年過去，但威廉坦言，14日與哈里一起現身追悼女王的王室遊行時，走在女王靈柩後方的他被勾起痛苦回憶，因為這一幕讓他想起25年前母親戴妃的葬禮。
英女王遺體保存揭秘：傳防腐曾出問題 一位女王頭身「爆炸」劉嘉玲悼英女王「她的離去是這個時代無法替代的損失」遭陸網出征英女王逝世｜查理斯將繼承「被詛咒王冠」 擁有的前人均無好下場英國王室作家：查理斯三世離地到不知什麼是保鮮紙？初見嚇到尖叫英女王逝世｜哈里梅根已成外人？僅在職王室成員可赴國葬前招待會英女王逝世｜碧咸排13小時瞻仰靈柩獲讚 兒子新抱同日卻只顧放閃英女王逝世｜查理斯登基4天發2次脾氣 卡米拉「御夫有術」神救援英女王逝世｜查理斯連日跋渉2400公里 至女王頭七才能休息英女王逝世｜英媒：繼安德魯王子後 哈里王子獲准穿軍裝送別祖母
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】