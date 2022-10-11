蘆丁雞身形迷你僅一兩重　最平2.5元就有交易　可當寵物飼養？

近期，內地社交平台上出現大量有關蘆丁雞的帖文，不少人更強調牠是「世界上最小的雞」。到底蘆丁雞從何而來？能不能當成寵物在家飼養呢？



在網購平台上搜索「蘆丁雞」，不少商家都出售受精蛋，價格由20元至40元（人民幣，下同）不等，一隻蛋最便宜僅2.5元就有交易。賣家介紹，一隻母雞年產蛋280枚，保證健康疫苗齊全，並會提供飼養指導。

除了受精蛋外，網購平台還有齊全的裝備出售，包括孵化箱、飼養箱、飼料等，甚至有小樓梯、花草等飼養箱內的造景擺設。

有商家介紹，蘆丁雞體重約一兩，一般飼養者都會養10多隻，亦有人會將蘆丁雞當寵物飼養，不少商家都在商品頁面上標註「寵物雞」、「迷你雞」。

公開資料顯示，蘆丁雞是由斑翅山鶉和藍胸鶉雜交的新品種。斑翅山鶉屬於鳥綱雞形目雉科山鶉屬，藍胸鶉屬於鳥綱雞形目雉科山鶉屬藍胸鶉屬。

雄雞的體羽鮮明顯耀，頭頂中央具淺黃色中央冠紋。額、頭側、頸側、胸和胸側都是藍灰色，上身暗黃褐色或橄欖褐色，喉部中央有一大塊黑色三角形斑，圍以白色；雌雞羽色與鵪鶉相似，上身紅褐色，下身皮黃色或黃褐色，具細密的黑色橫斑，喉黃白色。雄雞的虹膜為朱紅至深紅色，雌雞為褐色，嘴黑色，腿、腳鮮黃色。

目前，蘆丁雞未有列入《國家畜禽遺傳資源品種名錄（2021年版）》中。

《上游新聞》報道，西南大學動物學副教授段彪認為，蘆丁雞屬於人工育種的範疇，應通過國家農業農村部相應的審定，無論是雞抑或鶉，在其雜交育種研究中需要對動物倫理、動物福利、遺傳資源和環境影響等審查評估。

不少飼養者都認為自己在家養殖蘆丁雞，範圍不大，既不擾民又不影響環境，但段彪指出，若「新品種」沒有經過主管部門的審定批准，則飼養不合法，更不宜推廣。他呼籲有關部門積極介入，及時科普相關知識，讓更多人理性看待，不要盲目跟風飼養。