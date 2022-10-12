上海遇鹹潮傳面臨缺水情況　對飲用水有影響嗎？

受高溫天氣影響，今年長江流域持續乾旱，出現汛期反枯異常情況，長江來水量突破歷史同期低值。

9月初，長江口出現鹹潮現象，有傳近日上海兩大水源地水庫取水困難，面臨缺水情況，網上更傳出市民到超市囤水的照片。



鹹潮入侵是河海交界處普遍存在的一種天然水文現象，當上游淡水河流量不足，海水就會倒灌入河口形成鹹潮。

上海位於長江入海口，每年10月至翌年3月之間，常會發生不同程度的鹹潮現象。今年除了出現汛期反枯異常情況， 9月上旬更接連受到颱風影響，在近海區域形成偏北大風並攜卷鹽水湧入長江口，造成青草沙水庫、陳行水庫取水口出現鹹潮。

根據水務部門監測，長江口青草沙水庫取水口自9月5日22時起、陳行水庫取水口自9月14日16時起出現數次鹹潮入侵。

網傳上海民眾在超市囤水。（微博＠老李滔滔不絕）

昨日（11日），上海市水務局發布消息稱，上海長江口自9月初起出現鹹潮入侵，本市供水企業持續加強水質監測，科學開展水庫運行調度，自來水生產和供應正常，水質達標。

當局稱，為了保障原水安全供應，城投原水公司已加強長江口監測，通過布設在長江口的26個遙測站點提前感知鹹潮動向，指導水庫運行調度，並在鹹潮來臨之前提前蓄水，增加原水儲備。

同時，根據原水供應需求，動態開展青草沙、陳行和金澤三大原水系統切換，發揮相互支援功能。水務部門將密切關注長江口鹹潮發展趨勢，必要時將通過「擇機補水、原水清水聯動、備用水源切換」等措施，增強原水系統供水保障能力。

《南方都市報》報道，海水的氯化物濃度約為19000毫克/升，當鹹潮發生時，河水中氯化物濃度從每升幾毫克上升到超過250毫克。現有的常規淨水工藝無法去除水中氯化物，原水氯化物含量升高時，自來水的口感會帶有鹹味。

事實上，氯化物是人體中最豐富、作用最廣泛的化合物，一個70公斤的成年人體內約有81.7克的氯化物。因此，從飲用水中攝入的氯化物只佔人體總攝入量的一小部分，當供水氯化物含量符合生活飲用水衛生標準時，對人體健康並無影響。