四川父母訓練幼子「打工換錢」淪「捉蟲」　6歲兒算死草阻母電髮

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-26 18:16

四川成都6歲男童豆豆近日不忙玩樂卻醉心「賺錢」，全因父親甘先生帶他到自家工廠體驗工作，希望以做工換酬方式教導其如何通過勞動獲得回報，從而樹立正確的金錢觀。 然而讓甘先生始料未及的是，豆豆對金錢竟變得異常執著，消費觀愈來愈「孤寒」，不但連5毛錢（人民幣．下同）的棒棒糖也說太貴，不捨得花，就連媽媽去電髮也要干涉，一直勸其別去，因幾百元價格太高，令甘先生非常無奈。 對此有兒童專家指出，做工換酬方法本身合理，惟應把握好尺度及方法。

甘先生周三（24日）就連日來的心路剖白，據介紹，豆豆有一名花錢大手大腳的姐姐，一年投放到其身上的總開銷可達四五十萬，因此早在豆豆兩歲時，他便和妻子約定要從小教育兒子節約。考慮到做家務是義務，不應給錢，夫妻二人遂覺得可以讓豆豆去廠中貼標籤，報酬計件發放。在父母引導下，豆豆從大年初二開始就與其他工人一同為包裝袋貼標籤，每次做工一小時以上，10多天下來賺了幾十元零用錢，而豆豆也會用紙筆記下當天的工作量。

本以為豆豆透過今次教育可樹立合理的金錢觀，不過甘先生卻漸漸發現出現偏差，兒子的消費觀變得異常吝嗇，不管是電影院一盒15元的爆谷，或是僅5毛錢的棒棒糖都說太貴，與姐姐完全朝着兩個極端方向發展，令他越來越惱火：「15塊錢的爆谷太貴我能理解，畢竟佔了他三分一資產，起碼要工作2天才賺到。可是棒棒糖只要5毛錢啊！」

除了對花自己的錢分斤撥兩，豆豆也會干涉自己媽媽的消費，例如某次其母欲去髮廊電髮，豆豆卻窮追不舍一直說幾百元太貴，希望她別去。最終，甘先生萬般無奈，決定向網友求助，看看能怎樣糾正兒子的消費觀。

對此，大部分網民皆覺得豆豆過於節約，家長應該引導，但也有人欣賞豆豆從小就懂理財，認為他應該是感覺到賺錢的辛酸，故對自己的勞動成果奉若珍寶，因此建議可以想辦法培養孩子利用辛苦錢做些小投資，讓賺錢更容易，從而慢慢改變其觀念。另外，也有網民「突破盲腸」，指根本原因在於報酬的數額太低，對外面的價格沒辦法不覺得貴，故建議改善做法，可以採用階梯式，例如定下貼到多少張便可「漲工資」。

另外，兒童積極心理指導師、情緒指導專家潘驥表示，做工換酬方法本身合理，但要把握好尺度和方法，以免矯枉過正。他建議可用願望、肯定、獎勵等「代幣」來代替真金白銀，以換取同樣效果。

（紅星新聞）