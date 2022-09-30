家裏停電打不開鐵捲門又沒窗　山東狂野爸爸「鑿穿牆」讓女兒上學

家中若是發生停電，一定會讓不少人哀號。最近大陸山東一戶人家，日前因為停電導致家中電動鐵捲門打不開，而且又沒窗戶，眼見女兒上學快要遲到了，這時爸爸竟然拿出榔頭「破牆」，才花幾分鐘時間就鑿出一個大洞，父女倆成功脫逃，最後順利地將孩子送到學校上課。消息一出，網友們全都看傻眼。



根據《網易新聞》等陸媒報導，一名住在山東臨沂的李姓女子分享，26日家中這天發生停電，當天一早下樓準備外出時，發現電動鐵捲門因為停電而無法開啟，而且家中沒窗戶，一家人全都被困在裡面，想要出門上班上課都沒辦法，哪裡都不能去。

眼見這樣下去不是辦法，李女丈夫竟然拿出士巴拿破牆（點擊放大瀏覽）：

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結果只花了3、4分鐘，就順利砸出一個可以出入的洞，最後順利送女兒上學。據李女透露，先生大約敲出了一個直徑大約50公分的洞，所幸這面牆是石膏板，因此幾分鐘後就成功了。事後丈夫也說，跟牆壁維修費相比，「送女兒上學比較重要」。夫妻倆也達共識，之後要做過推拉門，以備不時之需。

事後影片曝光，立刻引發網友們熱議，不少人笑稱「這位爸爸真是個狠角色」；還有人打趣地說，「孩子：就不許我玩一天是吧？」。還有人認為，只是停電有什麼好緊張的，不過是上學而已，打個電話向學校老師請假一下不就好了嗎？不過也有人點出，，這其實是個嚴肅的問題：「停電給這家人提了個醒，門打不開著火怎麼辦？消防安全意識必須有呀！」

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