腎病患者福音？復旦、川大團隊研究成果顯示　人造生物腎或將問世

腎臟是重要人體器官，而腎衰竭則是十分普遍的毛病。近日，由四川大學、復旦大學的科學家參與的一個國際研究團隊成功培育出輸尿管芽這一腎的重要構件，其可以長成成年人的腎收集系統。結合此前的一些研究成果，將來或許能夠在培養皿中培育出完整的人類生物腎。相關研究成果已發表在《自然-生物技術》雜誌。



人類腎的自然形成由後腎間質和輸尿管芽兩部分組成，早在7年前，上述團隊的科學家已經知悉如何從人類幹細胞中培育出後腎間質這一腎的重要構件，現在，他們又開發出一種高效的方法來產生輸尿管芽這一腎組織的另一關鍵部分，兩個腎構件細胞之間可以相互作用，複製腎發育過程中自然發生的相互作用部分。

報道指，全球有九分之一的成年人腎或多或少都有些問題，腎衰竭也變得越來越普遍；今次成果對醫療界意義重大，如能在實驗室培育出具有功能性的腎組織，無疑可幫助人們恢復腎功能。

另一方面，研究團隊還首次創建了主細胞系和夾層細胞系的人類細胞系統，這兩類細胞系統構成了腎的最終尿液處理系統。而這也是科學家首次創建出人類腎細胞，將為很多先天性腎健康問題或尿道畸形等帶來新的解決方案。