男子遺忘15年股票已從1萬漲成50萬！　當事人：沒想到有這麼多錢

浙江台州陳姓男子，因為忘記自己曾在15年前花費1萬元（人民幣，下同）買過股票，近期被客戶經理發現後聯繫他，該股票已漲至人民幣50萬元，漲了50倍。據了解，當時浙商證券聯繫陳男時，他一度不相信此事，「沒想到自己突然有這麼多錢」。



《浙江台州交通廣播》報道，浙商證券天台營業部客戶經理排查帳戶訊息時，意外發現客戶陳男的帳戶資訊非常舊，投資又有大比例盈利，因此當時他們推斷陳姓男子應該是把這個帳戶給遺忘了。

浙商證券天台營業部指出，陳男2008年開戶後就忘了這回事，14年來該帳戶一直沒有動過 。營業部聯繫到陳男時，他一度不相信此事，確定後相當驚喜，陳男表示，自己也沒想到突然有這麼多錢，非常感謝工作人員。



浙商證券天台營業部表示，根據監管部門要求，證券公司每年都要進行合規管理有效性、反洗錢、適當性管理等工作自查，因此發現陳男的帳戶留存資料長期沒有更新，兩年一次的風險測評早已過期、職業等資訊也不符合規範。營業部嘗試主動聯繫陳先生更新資料，但發現其留存的手機號碼已經失效。

浙商證券天台營業部表示，「後來我們在帳戶二次排查中發現，這位陳先生的帳戶有大幅盈利，但是又長期沒有交易，才會判斷他應該是忘記他的帳戶了。」

陳男的事件引發網民熱議，有網民指出「1萬變50萬的少，50萬變1萬的多」、「行情不好時常有這種新聞，不要上當亂炒股」；但亦有網民表示，很羨慕陳男。

《中國基金報》報道，2021年有一位遼寧大連大媽，花人民幣5萬炒股忘密碼，13年後已變成人民幣500萬，當時她聽到消息還震驚到站不穩，所幸證券公司員工攙扶。

網民點睇：

「這種熱搜還是少一點吧，太誤導人了，全國股民過億，試問有幾個人會有這樣的經歷？熱搜一出，又有韭菜蠢蠢欲動，真以為股市進來就能撿到錢嗎？ ​」

「之前那個遼寧大媽買的那個股票後來跌慘了吧.......」

「這種新聞除非央視認證，我是不相信的。50萬變0元的倒是聽過很多。」

