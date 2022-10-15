內地興起睡眠經濟　「哄睡師」助入眠月標價可達1.8萬

不少現代都市人都面臨失眠、易醒等睡眠問題，已成為常見的亞健康問題。據內媒報道，在這背景下，內地近期催生了「睡眠經濟」，一些新興的線上線下助眠服務開始興起，其中以「哄睡師」最為典型，據悉月標價更可達1.8萬多元（人民幣．下同）。



百度指數顯示，自10月3日至9日以來，失眠睡不著有什麼好的方法解決詞條呈上升趨勢，穩居第一。而在今年中國睡眠研究會發布的《2022 中國國民健康睡眠白皮書》，顯示19至25歲年輕人，有44%熬夜至凌晨12時以後，排名榜首。

90後的梨余（化名）就面臨常年性失眠，超過凌晨1時才睡是常態，期間她也不玩手機、遊戲，就是躺在床上會翻來覆去睡不著，「我也不知道為什麼」。長期失眠已導致她記憶力下降，白天精神不佳，因而不得不購買一些助眠藥品。95後的高原工作者張先生也長期飽受失眠困擾，每天基本都是12時後才睡，為此他最近開始晚上聽書和冥想。

睡眠問題普遍下，睡眠經濟也應運而生，某電商平台就有高達20多家店提供哄睡師服務，有店鋪月銷量過萬。通常而言，店家會提供文字和語音兩種服務，各包含盲盒、鎮店、男女神等套餐，價格按照時間而有所不同，如盲盒套餐一般在10元至20元，時間約15分鐘，而錦鯉套餐包月有的高達1.8萬多元。

有兼職1年多的哄睡師向媒體透露，接單後，他一般會採取唱歌、講故事、讀電台等方式幫助客人入眠，若超過規定的時間10分鐘後還未入睡，則需要續單，對於蠻不講理的客人則會退單處理。據介紹，成為哄睡師並非無條件，還要經過培訓和審核。