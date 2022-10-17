女子LV包遺的士　司機稱「被乘客撿到」要求600元報酬　網民激辯

日前一位家住湖南長沙的王女士搭網約車回家卻遺落一個價格7,900元（人民幣，下同）的LV包。她隔了兩天才發現這件事情，王女士聯繫到網約車司機，對方卻稱王女士的包包被後來的乘客撿到，跟王女士要求600元的報酬。



一周前，廣州的周先生錢包遺失，撿到的人聯繫上周先生向他索要5,000元歸還費，更威脅他「別報警嚇唬我，不然把你的錢包和身分證燒掉」，引發網民熱議。有網民認為，給予拾獲失物者一些報酬是合理的；但亦有網民認為，索取高額報酬是變相勒索。



10月11日，王女士和朋友去烈士公園拍照，打網約車回朋友家時把包落在在司機的車上，但她直到13日回家時才發現這件事。13日傍晚，王女士聯繫到司機，司機表示包被王女士後面上車的一個男乘客撿到，男乘客向王女士索要600元的報酬，「但不好意思聯繫她」。

司機也要求王女士給他150元車費，加上給男乘客的600元，一共需給750元。王女士想跟男乘客聯繫，但司機再度表示，男乘客不好意思聯繫她。對於是否真的存在一個「男乘客」，王女士很懷疑，她隨後到派出所報案。

《瀟湘晨報》報道，王女士透露包裡東西不多，但包價格7900 元，包裡還有一塊玉，是奶奶留下的遺物。在經過警方和其多次的溝通後，最終王女士轉帳給司機300元，司機也已經將包存放在快遞站。

王女士表示，當她一跟說司機說他不同意300元方案的話，她就找員警幫忙，司機立刻改口說要把包包寄過來。王女士表示，她原先是想給司機一些報酬的，但司機態度讓她無法忍受。究竟是否是「男乘客」撿到包，王女士表示她也會去瞭解清楚。

撿到失物索要多少報酬合理？

10月3日廣東廣州，周先生的錢包被他人撿到後，遭對方索要高達5,000元歸還費，對方還威脅他如果報警，就把錢包燒掉 ，最後周先生還是選擇報警處理。

此外，在今 7月，長沙一名大學生在外打車時不小心把車遺落在網約車上，當他用同學手機聯繫司機時，卻被索要200元的「送還費」。

《瀟湘晨報》採訪湖南萬和聯合律師事務所律師李健 。他表示，確實應該給拾獲失誤者一些報酬。他指出，根據《民法典》等相關規定，權利人領取遺失物時，應當向拾得人或者有關部門支付保管遺失物等支出的必要費用。

他指出，傳統公序良俗鼓勵拾金不昧，助人為樂，同時也保障無因管理者可以獲得一定補償。

但同時，李律師表示，主張回報明顯高於保管成本成本費用或是沒有補償就拒不返還財物，則不能得到支持。王女士的案例中，如果王女士核查後發現，並不是男乘客拿的包而是司機本人，那司機的行為則甚至涉嫌侵佔和敲詐勒索違法了，應當予以譴責和糾正。