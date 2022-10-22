房東10年沒加租沒查看　情侶搬走後才得知「空屋已變成小豪宅」

不少人因為念書或工作關係，必須在外地租屋。大陸北京一名女房東，先前將空屋租給一對年輕情侶，10年來都未曾漲租，期間雙方也鮮少聯繫，約定僅按時交租即可。前陣子這對情侶退租搬走，女房東前來確認屋況，一看當場大吃一驚，不斷地直呼「當初的空屋變成小豪宅了」。



根據陸媒《搜狐新聞》報導，女房東約莫在10年前，因當時房價便宜，買了一間約26坪的毛胚屋，不過自己早有地方住，加上沒裝修預算，所以並未裝潢。當時有一對年輕情侶得知後希望承租，她就依照市價租給對方。期間女房東未曾漲價過，雙方也鮮少聯繫，這對情侶也都按時交租。

當初什麼都沒有的空屋，10年後竟變成別緻的小豪宅。

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就這樣持續10年，這對情侶後來結婚生子，之後也攢夠了積蓄買了新家，於是決定退租。當時女房東心想，認為當時房子並未裝修，應該沒啥好驗的，但因許久沒看到房子了，還是決定確認一下。就在她打開門那一刻，看到房客把原本啥都沒有的毛胚屋，竟然改成精裝屋，而且打掃得十分乾淨，當場讓她目瞪口呆，狂讚對方是神仙租客。

事後女房東將這則訊息和房屋內部照片分享，引發網友們熱烈討論，大家紛紛狂讚，「神仙房東遇上了神仙租客」；還有人認為，這種房東難找啊，現在遇到的都是黑心二房東，這位女房東真的是好心有好報啊！

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