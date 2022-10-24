北方已萬山紅遍、南方年尾迎最佳觀賞期　原來紅葉樹種不盡相同？

踏入秋天，天氣愈發清涼，道路兩旁的樹木亦慢慢從綠變黃。每年12月中至翌年初是香港的紅葉季節，市民一般會到元朗大棠欣賞，但在內地，北方地區已是萬山紅遍。

中國天氣網近日就公布了2022全國紅葉地圖和紅葉圖鑑，列出各地紅葉景觀的最佳觀賞時間。



每年9月，東北和新疆等地的紅葉率先登場，到10月初就已是萬山紅遍、層林盡染的景觀。目前，吉林蛟河紅葉谷、遼寧本溪關門山等景區，已經進入觀賞紅葉的尾聲。

遼寧本溪關門山的紅葉景觀。（微博＠遼寧旅行）

10月以來，冷空氣頻繁影響內地，大部地區氣溫持續走低，秋季前沿南擴至華南，紅葉進入最佳觀賞期的先後順序和入秋進程基本同步。

10月中旬，華北、西北和高海拔山區的紅葉陸續進入最佳觀賞期。10月18日，北京八達嶺景區的紅葉變色率達70%，現正是漫山紅遍時。河南三門峽甘山國家森林公園、四川巴中光霧山、阿壩米亞羅風景區紅葉也陸續登場，進入一年中最色彩斑斕的時節。

2021年11月25日，遊客在重慶巫山文峰景區遊覽。（新華社）

10月下旬，紅葉季主要分布在華北中南部，以及陝西中部秦嶺和橫斷山脈的景區。青島嶗山風景區、神農架國家森林公園、寶雞黃柏塬風景區、九江廬山等地的紅葉景觀已漸入佳境。

踏入11月，北方會陸續入冬，南方則全面進入紅葉季。南京棲霞山、長沙岳麓山、重慶巫山等著名紅葉景區會在11月中下旬陸續上色；12月至次年1月，廣東、廣西等地還可見漫山紅遍的場景。

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雖然各地都有紅葉景觀，種類卻不盡相同。在國內，常見的紅葉樹種有黃櫨、槭樹、楓香樹、烏桕等。

黃櫨是中國最重要的觀賞紅葉樹種之一，主要分布在華北、西南等地。樹葉呈圓形或橢圓，每年秋季葉片都會變紅，著名的北京香山紅葉就是以黃櫨為主。

槭樹是槭樹科槭屬樹種的泛稱，其中有很多是世界聞名的觀賞樹種。槭樹樹姿優美，葉形變化極為豐富，有三裂、五裂、七裂甚至更多。槭樹在中國分布廣泛，種類繁多，常見有雞爪槭、三角楓、五角楓、秀麗槭等，其中有些品種就是大眾俗稱的楓樹。

楓香樹主要分布在秦嶺及淮河以南各省，葉片入秋經霜，變幻為紅，常被稱為丹楓。至於烏桕是中國特有的經濟樹種，主要分在在南方，樹葉似心形，與黃櫨葉相比略有棱角。