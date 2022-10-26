曾涉強姦判囚10年　江西80歲教師病逝　畢生喊冤申訴44年未成功

江西教師汪康夫在1966年被指控強姦及猥褻多名少女，罪成被判囚10年，但汪康夫出獄後從1978年開始寫信申冤，為該強姦案申訴長達44年，卻未成功。24日（周一），汪康夫因多器官衰竭去世，終年80歲。



內媒《新京報》報道指，汪康夫的女兒汪珍珍表示，父親身體一直不好，今年1月申訴被駁回後，他精神狀態明顯不佳，身體也垮了，多次住院。他還曾因為心臟病復發，被醫生下達了病危通知書。

汪珍珍又提到，父親臨終時還不忘案件申訴的事，其臨終願望是希望能替他繼續申訴下去。汪珍珍表示會遵從父親的遺願盡力而為。

內媒《封面新聞》早前曾報道指，汪康夫曾憶述，他當年在江西蓮花縣琴水小學教語文，1966年5月16日晚上突然被捕，遭指控借職務之便找女學生談話、教游泳時，強姦兩名女學生，並猥褻10名女學生，一共涉及12人。

當年的判決書寫道：汪康夫所犯強姦罪，事實屬實，證據確鑿。犯罪情節嚴重手段惡劣，因被告認罪伏法的態度表現極不老實，在事實面前頑固抗拒交代強姦的事實，企圖推卸罪責，根據坦白從寬，抗拒從嚴的方針，判處有期徒刑十年。

有涉案女生願為申訴作證

汪康夫出獄後輾轉找到數名涉案女生詢問，有涉案女生稱，她年幼時被兩名教師引導寫了檢舉材料，得知汪因此入獄後，她願為其申訴作證。在一封回信中，有涉案女生寫到：「接到您的來信，看過以後感到非常奇怪。真是禍從天上來，不知是誰在埋怨和害我......請您今後一定要把這事搞清楚，不要把我的名譽損害。」

汪康夫由1978年開始向各級法院寫申訴信，但大多石沉大海，得到的回應均是駁回申訴。在兩年前，汪康夫曾表示，會一直申冤下去，直到還自己清白，「我的餘生只有一個心願：清清白白地離開人間」。