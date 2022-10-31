河北少女被餵農藥險死　姐夫落毒囚終身　家屬：仍未收到賠償道歉

去年底，河北邢台市威縣18歲少女萌萌（化名），被姐夫陳某某餵飲「感冒沖劑」後出現嚴重中毒症狀，送院搶救期間更被三次下達病危通知書，幸最終死裏逃生。經查，原來她喝下是經兌水稀釋後的農藥百草枯。

家屬昨日（30日）稱，陳某某故意殺人罪成被判囚終身，但至今未收到對方的賠償及道歉。



事發於2021年12月6日，萌萌出現上吐下瀉、渾身無力等身體不適症狀，家人起初以為是普通感冒，惟她的病情持續惡化，還一度出現呼吸急促的症狀。

萌萌父親馬先生透露，女兒病情惡化後全身無力，且舌苔被燒壞，嘴唇舌頭呈血紅色。萌萌被家人送往河北省人民醫院救治。經化驗，萌萌被確認為服用劇毒農藥百草枯。

在還原中毒過程中，萌萌記起事發當天，姐夫陳某某曾以預防感冒為由沖了兩杯「感冒藥」給自己喝，她在喝藥時曾因難喝想放棄，但被對方逼迫喝下。經查證詢問，陳某某承認落毒。

經治療及院方的悉心照顧，萌萌死裏逃生，但在家休養的她日常需要服用12、3種藥物，在家也要戴口罩、遠離泥土花草。今年5月，萌萌的頭髮如同嬰兒般稀疏，但近期已變得茂密。

《紅星新聞》報道，萌萌透露自己每天都要食藥，但已增至88斤，恢復至出事前的體重。她現時可每天外出曬太陽，散步半小時，只是上下樓有時會喘氣。雖然河北最冷的季節還未到，但她已經要穿上羽絨服。

馬先生透露，女兒目前還會咳嗽，但情況比之前緩和。醫生提醒，未來一年多仍然要小心，萬一肺部感染，就無法根治。萌萌曾提過明年外出上班緩解家中經濟緊張的情況，但父親不同意，「在家裏還怕感染呢，再去上班更頂不住。萬一要感染了，那不後悔嗎」。

目前，萌萌每半個月就要去醫院檢查身體。馬先生稱，他們仍未收到陳某某的賠償金，「那邊說沒錢」。此前，陳某某一方希望賠償幾萬元換取諒解書，但被馬家拒絕。