易烊千璽再戰奧斯卡　深圳故事《奇蹟·笨小孩》角逐最佳國際影片

據內媒報道，由易烊千璽主演的《奇蹟·笨小孩》確定將代表中國大陸角逐第95屆奧斯卡最佳國際影片。深圳青年創業故事能否為中國電影圓夢奧斯卡，引起全網熱議。



今年春節檔上映的《奇蹟·笨小孩》由文牧野導演，易烊千璽主演。影片以2013年的深圳為故事背景，講述一群「深漂」青年共同創業的故事。

電影並沒有選擇從改革開放之初展開，觀眾看到的也並非是那個被稱為「寶安」的小漁村。影片中，那些不斷出現的深圳全景，反覆提醒觀眾，故事發生在當下以一棟棟摩天大樓做基石、以數萬青年人才做驅動的今日深圳。

有「中國電子第一街」之稱的華強北，以「一米櫃檯走出億萬富翁」的神話，在深圳特區成立40年以來，吸引無數創業者前赴後繼。易烊千璽飾演的景浩和其他主人公們，就是在這裡創造平凡打工人的創業「奇蹟」。影片亦從底層青年的故事，講述深圳的發展「奇蹟」。

此片在內地票房累計達13.79億元，評分網站豆瓣評分7.4分。被許多內地觀眾，尤其深圳觀眾稱，「好像看到了自己的故事」，「借用電影中的話，在深圳，人人都有機會創造奇蹟」。

2021年入選中宣部國家電影總局2021年中點電影項目，是中共建黨百年獻禮片。今年7月獲內地大眾電影百花獎最佳影片。這也是內地送選奧斯卡最佳國際影片的又一「主旋律電影」。

主旋律電影角逐奧斯卡 不再迎合荷里活審美

據資料顯示，中國內地從1979年首次參選奧斯卡最佳國際影片獎以來，已送選超過30部電影。僅有張藝謀導演的《菊豆》和《英雄》2部影片，分別於1990年和2002年入選，但並未獲獎。

其後，2017年中國送選由吳京導演的《戰狼2》和2020年的《奪冠》等弘揚「愛國」的電影，引來不少「主旋律電影角逐奧斯卡，是放棄還是蔑視」的爭議。許多內地網友稱，「《戰狼2》競爭奧斯卡，丟人丟到國外了」。但也有網友和影評人表示，主旋律電影送選奧斯卡是「對西方價值觀的蔑視」，不應一昧迎合荷里活審美。

2017年由吳京導演的《戰狼2》送選奧斯卡，角逐當年最佳國際影片。（微博 @3D電影戰狼）

此次《奇蹟·笨小孩》作為一部以小見大的主旋律影片角逐奧斯卡，亦再度被推上話題熱榜。部分網友表示，「希望通過影片可以讓世界看到更多中國故事」，但也有網友稱，「雖然立意不錯，但去奧斯卡還是差了些」，「若沒有好片子，不去也可以。」

另外，值得關注的是，本次《奇蹟·笨小孩》也是易烊千璽第二次「衝奧」。2020年由他和周冬雨主演，曾國祥導演的《少年的你》曾代表香港入圍奧斯卡最佳國際影片。